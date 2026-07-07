Tankstopps abseits der Autobahnen lohnen sich in Hessen deutlich weniger

Wiesbaden - Wer nicht an der Autobahn tankt, sondern hinter der nächsten Ausfahrt, kann laut ADAC viel sparen.

Abfahren zum Tanken lohnt sich laut dem ADAC in Deutschland - allerdings mal mehr, mal weniger. (Symbolbild) © Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

In Hessen waren es bei Superbenzin der Sorte E10 in einer Untersuchung 28 Cent pro Liter und bei Diesel 29 Cent, wie der Verkehrsclub nun mitteilt.

Bedeutet: Damit lohnt sich das Abfahren in Hessen nicht so sehr wie in anderen Bundesländern.

Im bundesweiten Durchschnitt waren es demnach sowohl bei E10 als auch bei Diesel 33 Cent pro Liter. Auf einen Tank mit 50 Litern gerechnet sind das 16,50 Euro. Die Erhebung zeige demnach "ganz deutlich", dass es sich lohne "zum Tanken die Autobahn zu verlassen und eine nahegelegene Tankstelle neben der Autobahn anzusteuern".

Die Spritpreise unterscheiden sich je nach Bundesland teils deutlich. Das gilt auch für die Preisunterschiede zwischen dem Preis an den dortigen Straßen- und Autobahntankstellen.