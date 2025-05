Senior fährt geparktes Auto an, dann kommt es für den 84-Jährigen knüppeldick

Kassel - Nein, dieser Abend lief wirklich nicht gut für einen 84-Jährigen aus Kassel: Erst fuhr er ein anderes Auto an, dann fiel er auf einen Betrüger herein und schließlich verlor er auch noch seinen Führerschein.

Alles in Kürze

Der Senior (84) hatte zunächst - wohl ohne es zu bemerken - einen Unfall gebaut. (Symbolbild) © 123RF/deagreez

Ein Sprecher der Polizei schilderte das Geschehen. Demnach war der Senior am Sonntag gegen 19.50 Uhr mit seinem Auto in der Glogauer Straße unterwegs, als er einen am Straßenrand abgestellten Renault anfuhr.

Die Besitzerin des Wagens hatte den Unfall aus der Ferne beobachtet und wollte den 84-Jährigen noch darauf aufmerksam machen, doch dieser hatte offenbar gar nicht bemerkt, was da passiert war.

Er fuhr einfach weiter in Richtung Stegerwaldstraße. Allerdings hatte auch ein Fahrradfahrer den Unfall beobachtet. Er sagte der Besitzerin des Renault, dass er den Unfallverursacher verfolgen würde.

Noch in der Glogauer Straße konnte der Radfahrer den Senior auch stoppen. Allerdings hatte der Mann seine eigenen Pläne. Er erzählte dem 84-Jährigen, dass er der Besitzer des angefahrenen Renault sei, und forderte 100 Euro, die der andere Mann auch schuldbewusst zahlte. Anschließend suchte der Radfahrer das Weite.

Das kam dem Senior nun seltsam vor und er begab sich zurück zur Unfallstelle, wo mittlerweile auch eine Polizeistreife hinzugezogen worden war.