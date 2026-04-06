Stand in Hessen: Bezahlkarte für Geflüchtete nach wie vor nicht landesweit

Wiesbaden - Aktuell nutzen sie 19 von insgesamt 28 Leistungsbehörden aktiv: Die Bezahlkarte für Geflüchtete wird in Hessen auch mehr als ein Jahr nach ihrer Einführung nicht landesweit eingesetzt.

Die Bezahlkarte für Geflüchtete ist eine Visa Debitkarte. © Harald Tittel/dpa

Das teilte das Sozialministerium in Wiesbaden auf dpa-Anfrage entsprechend mit. Inzwischen sei eine technische Schnittstelle für das im Bundesland meistgenutzte System bereitgestellt worden - die Kommunen führten die Karte so sukzessive ein.

Die Stadt Hanau benötige wegen der anstehenden Umstrukturierung ihrer Verwaltung noch mehr Zeit.

Frankfurt plane aktuell mit einem Start im zweiten Quartal dieses Jahres, wie aus einer Antwort des Magistrats auf eine Anfrage der AfD hervorgeht.

Demnach fehlten bislang noch die technischen Voraussetzungen für einen reibungslosen Einsatz der Bezahlkarte. Deswegen hatte das Land Hessen die festgelegte Umstellungsfrist auch verlängert.

Kassel befindet sich laut der Stadtverwaltung derzeit in der Einführungs- und Testphase.

"Wir gehen davon aus, dass wir den Echtbetrieb in den nächsten Wochen aufnehmen werden", teilte ein Sprecher mit.

Die erforderliche technische Schnittstelle stehe jetzt bereit. In Darmstadt werde die Einführung der Karte kommen, teilte die Stadt mit. Aktuell werde auf eine entsprechende Vorlage der Sozialdezernentin an den Magistrat gewartet.