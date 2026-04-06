Bauarbeiten auf A3: Hier müsst Ihr Dienstag mehr Zeit einplanen

Hanau - Wer am Dienstag nach dem langen Osterwochenende über die A3 früh wieder zur Arbeit muss, sollte im Bereich Hanau etwas mehr Zeit einplanen als üblich.

Auf der A3 bei Hanau wird gebaut. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Der Grund sind notwendige Bauarbeiten an der vielbefahrenen Autobahn, die dafür sorgen, dass an der Anschlussstelle Hanau die Abfahrt zur B45 in Richtung Fulda/Hanau gesperrt werden muss.

Laut den Angaben der Autobahn GmbH ist die Sperrung für den Zeitraum von Montagabend, 22 Uhr, bis Dienstagmorgen, circa 6 Uhr, geplant.

Eine entsprechende Umleitung ist ausgeschildert.

Der gesamte Verkehr wird für diesen Zeitraum über die Anschlussstelle Seligenstadt (55) und eine Wendefahrt zurück zur AS Hanau umgeleitet.