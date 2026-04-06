Bauarbeiten auf A3: Hier müsst Ihr Dienstag mehr Zeit einplanen
Hanau - Wer am Dienstag nach dem langen Osterwochenende über die A3 früh wieder zur Arbeit muss, sollte im Bereich Hanau etwas mehr Zeit einplanen als üblich.
Der Grund sind notwendige Bauarbeiten an der vielbefahrenen Autobahn, die dafür sorgen, dass an der Anschlussstelle Hanau die Abfahrt zur B45 in Richtung Fulda/Hanau gesperrt werden muss.
Laut den Angaben der Autobahn GmbH ist die Sperrung für den Zeitraum von Montagabend, 22 Uhr, bis Dienstagmorgen, circa 6 Uhr, geplant.
Eine entsprechende Umleitung ist ausgeschildert.
Der gesamte Verkehr wird für diesen Zeitraum über die Anschlussstelle Seligenstadt (55) und eine Wendefahrt zurück zur AS Hanau umgeleitet.
Ausgelegt werden bei den Bauarbeiten Überfahrplatten. Diese sind essenziell für Großraum- und Schwertransporte um den Untergrund zu schützen und temporäre Schwerlastbaustraßen zu schaffen. Bis zum 21. Dezember werden die Platten durch Baken außerhalb des Verkehrsraums abgesichert. Der Rückbau ist für Ende Dezember 2026 geplant.
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