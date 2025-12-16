Staus vor Weihnachten: Hier wird es laut ADAC besonders eng

Frankfurt am Main - Kurz vor Weihnachten muss auf den Autobahnen Hessens und in den Innenstädten mit mehr Verkehr gerechnet werden.

Nicht nur auf den Autobahnen, sondern auch in den Innenstädten wird es laut ADAC voll in der Zeit kurz vor Weihnachten. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Einer Stauprognose des ADAC Hessen-Thüringen zufolge wird es besonders eng auf der A3, A5 und A7 sowie rund um die Autobahn-Baustellen, von denen es derzeit rund 725 bundesweit gebe.

Gleichzeitig entlaste die Freigabe neu gebauter Teilstücke der A49 und der A45 den Verkehr.

Der ADAC rechnet wegen des Einkaufsverkehrs zudem mit Staus am Samstag, Montag und Dienstag und empfiehlt, auf den Nahverkehr umzusteigen.