Staus vor Weihnachten: Hier wird es laut ADAC besonders eng

Der ADAC rechnet vor Weihnachten besonders auf der A3, der A5 und der A7 mit Staus. Auch in den Innenstädten wird es demnach wegen des Einkaufsverkehrs voll.

Von Sophie Brosch

Frankfurt am Main - Kurz vor Weihnachten muss auf den Autobahnen Hessens und in den Innenstädten mit mehr Verkehr gerechnet werden.

Nicht nur auf den Autobahnen, sondern auch in den Innenstädten wird es laut ADAC voll in der Zeit kurz vor Weihnachten. (Symbolbild)
Nicht nur auf den Autobahnen, sondern auch in den Innenstädten wird es laut ADAC voll in der Zeit kurz vor Weihnachten. (Symbolbild)  © Christoph Reichwein/dpa

Einer Stauprognose des ADAC Hessen-Thüringen zufolge wird es besonders eng auf der A3, A5 und A7 sowie rund um die Autobahn-Baustellen, von denen es derzeit rund 725 bundesweit gebe.

Gleichzeitig entlaste die Freigabe neu gebauter Teilstücke der A49 und der A45 den Verkehr.

Der ADAC rechnet wegen des Einkaufsverkehrs zudem mit Staus am Samstag, Montag und Dienstag und empfiehlt, auf den Nahverkehr umzusteigen.

Entsprechend der Jahreszeit müssten Autofahrende mit witterungsbedingten Behinderungen rechnen. Wer in höhere Lagen verreist, soll an geeignete Winterausrüstung wie Schneeketten denken.

Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa

Mehr zum Thema Hessen: