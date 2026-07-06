Bahnsperrung rechts des Rheins: Wie Pendler die nächsten Monate trotzdem an ihr Ziel kommen

Wiesbaden - Es ist lange angekündigt gewesen und jetzt wird es ernst auf der rechtsrheinischen Bahnstrecke: Zwischen Hessens Landeshauptstadt Wiesbaden und Troisdorf in Nordrhein-Westfalen wird die Strecke vom 10. Juli an gesperrt.

Die Deutsche Bahn (DB) lässt werkeln. © Hannes P Albert/dpa

Bis Mitte Dezember sollen unter anderem Gleise, Weichen, Oberleitungen, Signaltechnik, Brücken, Tunnel, Bahnübergänge und mehrere Bahnhöfe grundlegend erneuert und modernisiert werden.

Ziel ist es unter anderem, die Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit des Bahnverkehrs zu verbessern, wie die Deutsche Bahn (DB) entsprechend mitteilte.

In die Korridorsanierung der rechten Rheinstrecke fließen demnach rund 1,6 Milliarden Euro.

Wie können Reisende ans Ziel kommen?

Laut der Bahn gibt es ein umfangreiches Programm mit Ersatzbussen auf 13 Linien. "Diese bedienen die entfallenden Zughalte in Bahnhofsnähe und teils weitere gut erreichbare Haltestellen. Durch eine enge Taktung ergeben sich so zahlreiche Fahrtmöglichkeiten", so die Bahn.

Expresslinien sorgten für möglichst schnelle Verbindungen zwischen Wiesbaden, Rüdesheim und Koblenz sowie zwischen Koblenz, Bad Honnef, Bonn-Ramersdorf und Troisdorf. Im Schülerverkehr sind zusätzliche Fahrten geplant.

Wo finde ich die Verbindungen?

Sämtliche Ersatzverbindungen sind elektronisch etwa über bahn.de, den DB Navigator oder die regionalen Apps der Verkehrsverbünde RMV, SPNV-Nord oder Go.Rheinland abrufbar, wie die Bahn entsprechend erklärte.

Unter bahn.de/ersatzverkehr-rechter-rhein wurde eine spezielle Website zum Ersatzverkehr eingerichtet. Die Ersatzfahrzeuge sind laut Deutsche Bahn barrierefrei, verfügen über WLAN sowie früheren Angaben zufolge zum Teil über Toiletten an Bord.

Umstieg auf das Wasser

Auch Rheinfähren sind in das Ersatzverkehrskonzept eingebunden. Die Personenfähre "Nixe" quert den Fluss zwischen dem rechtsrheinischen Erpel und Remagen, wie der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord mitteilte.

Die Fähre sei eine zusätzliche Möglichkeit, Anschlüsse an das bestehende linksrheinische Verkehrsnetz zu erreichen.