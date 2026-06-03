Tausende Motorräder erwartet: Harley-Spektakel lockt am Wochenende nach Rüdesheim
Von Jens Albes
Rüdesheim am Rhein - Dröhnende Motoren statt Drosselgasse-Romantik: Das hessische Touristenstädtchen Rüdesheim erwartet beim Motorradspektakel "Magic Bike" vom 4. bis 7. Juni wieder etliche Tausend Harley-Davidson-Maschinen und insgesamt mehr als 30.000 Besucher aus dem In- und Ausland.
"Die Restaurants und Cafés gehen voll auf die Biker ein, die haben dann schwarz-orangene Harley-Davidson-Beflaggung", sagt Mitveranstalter Tobias Geller, Präsident des Harley-Davidson Clubs Rüdesheim, der Deutschen Presse-Agentur (dpa). "Die Rüdesheimer Gastronomie macht deutlich: 'Ihr Biker seid willkommen.'"
Auch die Lokalpolitik sei aufgeschlossen - nicht zuletzt habe die Magic Bike eine enorme wirtschaftliche Bedeutung für die ganze Region. Harley-Davidson-Fahrer gelten als eher nicht die ärmsten Biker - die US-Maschinen sind neu kein Schnäppchen.
Dieses Jahr ist es bereits die 24. Auflage des Spektakels auf Tausenden Rädern.
Es soll mehrere "geführte Ausfahrten" geben, darunter mit etlichen Hundert Harley-Davidsons von einem Welterbe zum anderen: vom Oberen Mittelrheintal zum Obergermanischen Limes im rheinland-pfälzischen Pohl.
Bülent Ceylan, God Save The Queen und AC/ID
Im beschaulichen Rüdesheim am Rhein, gegenüber der rheinland-pfälzischen Stadt Bingen, dröhnen laut Programm an diesem langen Wochenende mit dem Feiertag Fronleichnam nicht nur die fast immer individuell gestalteten US-Motorräder, sondern auch die Boxen dreier Bühnen mit insgesamt rund 30 Bands und Künstlern.
Zu ihnen zählen etwa der Comedian Bülent Ceylan (50) mit Band sowie die Tribute-Bands God Save The Queen und AC/ID.
Bei einer Parade am Samstag fahren der Planung zufolge Tausende Harley-Davidsons im Corso durch den Rheingau, gesäumt wohl wieder von vielen Zuschauerinnen und Zuschauern.
Am späten Samstagabend steht zudem ein Musikfeuerwerk vor einer illuminierten Burg auf dem Programm.
Titelfoto: Bild-Montage: Frank Rumpenhorst/dpa