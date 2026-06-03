Tausende Motorräder erwartet: Harley-Spektakel lockt am Wochenende nach Rüdesheim

Rüdesheim am Rhein - Dröhnende Motoren statt Drosselgasse-Romantik: Das hessische Touristenstädtchen Rüdesheim erwartet beim Motorradspektakel " Magic Bike " vom 4. bis 7. Juni wieder etliche Tausend Harley-Davidson-Maschinen und insgesamt mehr als 30.000 Besucher aus dem In- und Ausland.

Mehr als 30.000 Besucher und mehrere Tausend Harley-Davidsons werden über das lange Wochenende in Rüdesheim erwartet. © Frank Rumpenhorst/dpa

"Die Restaurants und Cafés gehen voll auf die Biker ein, die haben dann schwarz-orangene Harley-Davidson-Beflaggung", sagt Mitveranstalter Tobias Geller, Präsident des Harley-Davidson Clubs Rüdesheim, der Deutschen Presse-Agentur (dpa). "Die Rüdesheimer Gastronomie macht deutlich: 'Ihr Biker seid willkommen.'"

Auch die Lokalpolitik sei aufgeschlossen - nicht zuletzt habe die Magic Bike eine enorme wirtschaftliche Bedeutung für die ganze Region. Harley-Davidson-Fahrer gelten als eher nicht die ärmsten Biker - die US-Maschinen sind neu kein Schnäppchen.

Dieses Jahr ist es bereits die 24. Auflage des Spektakels auf Tausenden Rädern.

Es soll mehrere "geführte Ausfahrten" geben, darunter mit etlichen Hundert Harley-Davidsons von einem Welterbe zum anderen: vom Oberen Mittelrheintal zum Obergermanischen Limes im rheinland-pfälzischen Pohl.