Tausende Motorräder erwartet: Harley-Spektakel lockt am Wochenende nach Rüdesheim

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Über das lange Wochenende findet in Rüdesheim am Rhein wieder das Motorrad-Spektakel "Magic Bike" statt. Tausende Harley-Davidson-Maschinen werden erwartet.

Von Jens Albes

Rüdesheim am Rhein - Dröhnende Motoren statt Drosselgasse-Romantik: Das hessische Touristenstädtchen Rüdesheim erwartet beim Motorradspektakel "Magic Bike" vom 4. bis 7. Juni wieder etliche Tausend Harley-Davidson-Maschinen und insgesamt mehr als 30.000 Besucher aus dem In- und Ausland.

Mehr als 30.000 Besucher und mehrere Tausend Harley-Davidsons werden über das lange Wochenende in Rüdesheim erwartet.
Mehr als 30.000 Besucher und mehrere Tausend Harley-Davidsons werden über das lange Wochenende in Rüdesheim erwartet.  © Frank Rumpenhorst/dpa

"Die Restaurants und Cafés gehen voll auf die Biker ein, die haben dann schwarz-orangene Harley-Davidson-Beflaggung", sagt Mitveranstalter Tobias Geller, Präsident des Harley-Davidson Clubs Rüdesheim, der Deutschen Presse-Agentur (dpa). "Die Rüdesheimer Gastronomie macht deutlich: 'Ihr Biker seid willkommen.'" 

Auch die Lokalpolitik sei aufgeschlossen - nicht zuletzt habe die Magic Bike eine enorme wirtschaftliche Bedeutung für die ganze Region. Harley-Davidson-Fahrer gelten als eher nicht die ärmsten Biker - die US-Maschinen sind neu kein Schnäppchen.

Dieses Jahr ist es bereits die 24. Auflage des Spektakels auf Tausenden Rädern.

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Es soll mehrere "geführte Ausfahrten" geben, darunter mit etlichen Hundert Harley-Davidsons von einem Welterbe zum anderen: vom Oberen Mittelrheintal zum Obergermanischen Limes im rheinland-pfälzischen Pohl.

Ein Harley-Davidson-Fahrer hat sich offenbar ein Souvenir aus Rüdesheim mitgenommen.
Ein Harley-Davidson-Fahrer hat sich offenbar ein Souvenir aus Rüdesheim mitgenommen.  © Frank Rumpenhorst/dpa

Bülent Ceylan, God Save The Queen und AC/ID

Comedian Bülent Ceylan (50) tritt mit seiner Metal-Band regelmäßig bei Biker-Veranstaltungen im Rhein-Main-Gebiet auf.
Comedian Bülent Ceylan (50) tritt mit seiner Metal-Band regelmäßig bei Biker-Veranstaltungen im Rhein-Main-Gebiet auf.  © Axel Heimken/dpa

Im beschaulichen Rüdesheim am Rhein, gegenüber der rheinland-pfälzischen Stadt Bingen, dröhnen laut Programm an diesem langen Wochenende mit dem Feiertag Fronleichnam nicht nur die fast immer individuell gestalteten US-Motorräder, sondern auch die Boxen dreier Bühnen mit insgesamt rund 30 Bands und Künstlern.

Zu ihnen zählen etwa der Comedian Bülent Ceylan (50) mit Band sowie die Tribute-Bands God Save The Queen und AC/ID. 

Bei einer Parade am Samstag fahren der Planung zufolge Tausende Harley-Davidsons im Corso durch den Rheingau, gesäumt wohl wieder von vielen Zuschauerinnen und Zuschauern.

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Am späten Samstagabend steht zudem ein Musikfeuerwerk vor einer illuminierten Burg auf dem Programm.

Titelfoto: Bild-Montage: Frank Rumpenhorst/dpa

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