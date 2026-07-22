Zwei Arbeiter bei Lkw-Explosion in Gießen verletzt

Gießen - Am Mittwochmittag hat ein Lastwagen auf einer Baustelle im mittelhessischen Gießen Feuer gefangen. Bei der anschließenden Verpuffung wurden zwei Arbeiter verletzt.

Auf dem Lkw hatten Werkstoffe Feuer gefangen, dann kam es zu der Verpuffung. Anschließend explodierte auch noch eine Gasflasche. © Fuldamedia

Ein Sprecher der Polizei sagte, dass das auf dem Lkw transportierte Material gegen 12.10 Uhr bei Fahrbahnmarkierungen an einer Baustelle am Ludwigsplatz aus noch ungeklärter Ursache plötzlich Feuer gefangen habe. Dann gab es eine Verpuffung. Durch die entstandene Hitze sei auch noch eine auf dem Fahrzeug gelagerte Gasflasche explodiert.

Ein 31 Jahre alter Arbeiter, der zum Zeitpunkt der Explosion unmittelbar neben dem Lkw gestanden hatte, erlitt laut dem Polizeisprecher Brandverletzungen, die aber nicht lebensbedrohlich seien.

Ein weiterer, 32-jähriger Arbeiter wurde durch das Einatmen von Rauchgas ebenfalls verletzt. Rettungswagen brachte beide Männer ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr hatte bei den Löscharbeiten ein Übergreifen der Flammen auf umstehende Gebäude oder Fahrzeuge verhindern können.