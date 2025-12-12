An Baustelle von Laster erfasst: Mann verliert in Klinik den Kampf um sein Leben

Wiesbaden - Er hat den Kampf um sein Leben verloren: Ein Mann ist im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Der 61-Jährige war bei einem Unfall an einer Baustelle in Wiesbaden von seinem eigenen Lastwagen überrollt worden.

Der 61-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt, konnte noch in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort starb er jedoch. © 5VISION.NEWS

Wie die Polizei am Freitagvormittag mitteilte, verstarb er an den Folgen des Zwischenfalls.

Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern derweil den Angaben zufolge weiterhin an. Nach den ersten Erkenntnissen der Ermittler war die Handbremse des Lastwagens nicht angezogen.