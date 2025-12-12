An Baustelle von Laster erfasst: Mann verliert in Klinik den Kampf um sein Leben
Wiesbaden - Er hat den Kampf um sein Leben verloren: Ein Mann ist im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Der 61-Jährige war bei einem Unfall an einer Baustelle in Wiesbaden von seinem eigenen Lastwagen überrollt worden.
Wie die Polizei am Freitagvormittag mitteilte, verstarb er an den Folgen des Zwischenfalls.
Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern derweil den Angaben zufolge weiterhin an. Nach den ersten Erkenntnissen der Ermittler war die Handbremse des Lastwagens nicht angezogen.
Das tonnenschwere Gefährt hatte sich aufgrund des abschüssigen Geländes in Bewegung gesetzt, den Mann erfasst und neun Autos beschädigt. Laut Sprecher beläuft sich der entstandene Sachschaden auf mehr als 260.000 Euro.
