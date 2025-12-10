Führerloser Lkw hinterlässt Schneise der Verwüstung

Wiesbaden - In Wiesbaden hat sich ein führerloser Lkw selbstständig gemacht, den Fahrer erfasst und diesen schwer verletzt sowie mehrere Autos beschädigt.

Erst nachdem er in die geparkten Autos gerauscht war, wurde der führerlose Lkw gestoppt. © 5VISION.NEWS

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll die Handbremse des Lastwagens nicht angezogen gewesen sein.

Wie ein Sprecher sagte, war der Lkw an einer Baustelle in der Hegelstraße abgestellt worden. Auf dem abschüssigen Gelände habe sich das Fahrzeug dann gegen 15 Uhr selbstständig gemacht und in Bewegung gesetzt.

Dabei erfasst es zunächst den Fahrer, dann wurde die Fahrt aufgrund des abschüssigen Geländes immer schneller.

Erst nachdem der Lkw laut Feuerwehr insgesamt sieben geparkte Autos beschädigt, ineinander geschoben und teilweise zusammengedrückt hatte, kam er wieder zum Stillstand.

Der schwerverletzte Fahrer wurde laut Polizei vor Ort medizinisch versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise auf weitere Verletzte liegen demnach nicht vor.