Teurer Haufen! Kettenreaktion sorgt für Chaos am Straßenrand

Wiesbaden - Das hätte deutlich schlimmer ausgehen können! Ein Linienbus hat in Wiesbaden einen heftigen Unfall verursacht. Der Fahrer hatte die Kontrolle verloren, Auslöser war ein medizinischer Notfall bei dem 57-Jährigen.

Ein Unfall hat in Wiesbaden für Chaos am Straßenrand gesorgt. © 5VISION.NEWS

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, befuhr der Bus am Montag gegen 22.55 Uhr die Rathausstraße von der Biebricher Allee in Richtung Rheinufer.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen erlitt der Fahrer während des Anfahrens der Haltestelle "Robert-Krekel-Anlage" den medizinischen Notfall.

Sein tonnenschweres Gefährt streifte zunächst einen Baum, kollidierte danach mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Auto. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde dieses nach vorne gegen ein weiteres Fahrzeug geschoben.

Es entstand demnach eine Kettenreaktion, bei der insgesamt neun am Straßenrand abgestellte Wagen und der Linienbus erheblich beschädigt wurden.

Der Sachschaden beläuft sich Schätzungen zufolge auf mehr als 80.000 Euro, vier Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.