Kleinbus kracht an Kreuzung in Camper-Van: Hubschrauber nach Unfall mit zwei Schwerverletzten im Einsatz

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Im Landkreis Darmstadt-Dieburg sind am Freitagabend ein Kleinbus und ein Camper-Van zusammengestoßen. Beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen.

Von Marc Thomé

Darmstadt-Dieburg - Beim Zusammenstoß eines Kleinbusses mit einem Camper-Van am Freitagabend in der Gemeinde Otzberg (Landkreis Darmstadt-Dieburg) wurden beide Fahrer schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Sowohl der Fahrer des Camper-Vans als auch der Kleinbus-Fahrer erlitten schwere Verletzungen.
Sowohl der Fahrer des Camper-Vans als auch der Kleinbus-Fahrer erlitten schwere Verletzungen.  © 5VISION.NEWS

Wie ein Sprecher der Polizei noch in der Nacht berichtete, hatte sich der Unfall an der Kreuzung der B426 mit der L3065 ereignet.

Der 66-Jährige im Kleinbus war aus Nieder-Klingen gekommen und wollte gegen 19.15 Uhr die Kreuzung nach Habitzheim überqueren.

Hierbei kam es dann zu dem Zusammenstoß mit dem Camper-Van eines 43-jährigen Fahrers, der auf der B426 von links aus Dieburg kam und in Richtung Lengfeld unterwegs war.

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Beide Männer erlitten schwere Verletzungen und wurden in Krankenhäuser eingeliefert, der 66-Jährige mit dem Rettungshubschrauber.

Ein Rettungshubschrauber brachte den 66 Jahre alten Fahrer des Kleinbusses in eine Klinik.
Ein Rettungshubschrauber brachte den 66 Jahre alten Fahrer des Kleinbusses in eine Klinik.  © 5VISION.NEWS

Für den Transport der Verletzten, die Bergung der Fahrzeuge und die Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich laut Polizei bis etwa 23.45 Uhr gesperrt bleiben. Die Beamten haben die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls, an denen auch ein Sachverständiger beteiligt ist, aufgenommen.

Titelfoto: 5VISION.NEWS

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