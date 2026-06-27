Kleinbus kracht an Kreuzung in Camper-Van: Hubschrauber nach Unfall mit zwei Schwerverletzten im Einsatz

Darmstadt-Dieburg - Beim Zusammenstoß eines Kleinbusses mit einem Camper-Van am Freitagabend in der Gemeinde Otzberg (Landkreis Darmstadt-Dieburg) wurden beide Fahrer schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz .

Sowohl der Fahrer des Camper-Vans als auch der Kleinbus-Fahrer erlitten schwere Verletzungen. © 5VISION.NEWS

Wie ein Sprecher der Polizei noch in der Nacht berichtete, hatte sich der Unfall an der Kreuzung der B426 mit der L3065 ereignet.

Der 66-Jährige im Kleinbus war aus Nieder-Klingen gekommen und wollte gegen 19.15 Uhr die Kreuzung nach Habitzheim überqueren.

Hierbei kam es dann zu dem Zusammenstoß mit dem Camper-Van eines 43-jährigen Fahrers, der auf der B426 von links aus Dieburg kam und in Richtung Lengfeld unterwegs war.

Beide Männer erlitten schwere Verletzungen und wurden in Krankenhäuser eingeliefert, der 66-Jährige mit dem Rettungshubschrauber.