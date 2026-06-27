Kleinbus kracht an Kreuzung in Camper-Van: Hubschrauber nach Unfall mit zwei Schwerverletzten im Einsatz
Darmstadt-Dieburg - Beim Zusammenstoß eines Kleinbusses mit einem Camper-Van am Freitagabend in der Gemeinde Otzberg (Landkreis Darmstadt-Dieburg) wurden beide Fahrer schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.
Wie ein Sprecher der Polizei noch in der Nacht berichtete, hatte sich der Unfall an der Kreuzung der B426 mit der L3065 ereignet.
Der 66-Jährige im Kleinbus war aus Nieder-Klingen gekommen und wollte gegen 19.15 Uhr die Kreuzung nach Habitzheim überqueren.
Hierbei kam es dann zu dem Zusammenstoß mit dem Camper-Van eines 43-jährigen Fahrers, der auf der B426 von links aus Dieburg kam und in Richtung Lengfeld unterwegs war.
Beide Männer erlitten schwere Verletzungen und wurden in Krankenhäuser eingeliefert, der 66-Jährige mit dem Rettungshubschrauber.
Für den Transport der Verletzten, die Bergung der Fahrzeuge und die Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich laut Polizei bis etwa 23.45 Uhr gesperrt bleiben. Die Beamten haben die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls, an denen auch ein Sachverständiger beteiligt ist, aufgenommen.
Titelfoto: 5VISION.NEWS