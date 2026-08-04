Omnibus kracht gegen Mauer: Sieben Verletzte in Klinik, Polizei sucht unbekanntes Auto
Gießen - Ein mit 13 Fahrgästen besetzter Bus krachte seitlich gegen eine Mauer: Der Unfall mit sieben Verletzten wurde durch einen unbekannten Autofahrer verursacht, die Polizei in Gießen sucht Zeugen des Crashs!
Das Unglück ereignete sich am späten Montagabend in Linden-Leihgestern südlich von Gießen, wie das Polizeipräsidium Mittelhessen in der Nacht zu Dienstag mitteilte.
Demnach war der Omnibus gegen 21.10 Uhr im Leihgesterner Weg in Fahrtrichtung Gießen unterwegs. Ein unbekanntes, entgegenkommendes Auto wendete unvermittelt vor dem Bus, dessen Fahrer so zum Ausweichen gezwungen war.
Dabei kam der Bus von der Straße ab und krachte mit der Seite gegen eine niedrige Mauer am Straßenrand. Zeitgleich floh der Fahrer oder die Fahrerin des zweitens Wagens von der Unfallstelle.
"Sechs der Fahrgäste im Alter zwischen 12 und 28 Jahren sowie der 53-jährige Busfahrer wurden verletzt", erklärte ein Sprecher.
Bus-Unfall im Landkreis Gießen: Polizei sucht Zeugen
Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten die Verwundeten. Die sieben Verletzten wurden "mit Platzwunden, Prellungen und Schnittverletzungen" in nahe liegende Kliniken gebracht, hieß es weiter.
Der Leihgesterner Weg wurde infolge des Crashs vorübergehend gesperrt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 33.000 Euro.
Die Ermittlungen zu dem Bus-Unfall dauern an. Insbesondere nach dem Autofahrer, der den Crash verursachte, wird gesucht. Zeugen sollen sich bitte unter der Telefonnummer 064170063555 bei den Beamten melden.
Titelfoto: Fuldamedia