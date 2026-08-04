Omnibus kracht gegen Mauer: Sieben Verletzte in Klinik, Polizei sucht unbekanntes Auto

Gießen - Ein mit 13 Fahrgästen besetzter Bus krachte seitlich gegen eine Mauer: Der Unfall mit sieben Verletzten wurde durch einen unbekannten Autofahrer verursacht, die Polizei in Gießen sucht Zeugen des Crashs!

Schwerer Bus-Unfall im Landkreis Gießen: Sechs Fahrgäste und der 53-jährige Busfahrer wurden verletzt. © Fuldamedia

Das Unglück ereignete sich am späten Montagabend in Linden-Leihgestern südlich von Gießen, wie das Polizeipräsidium Mittelhessen in der Nacht zu Dienstag mitteilte.

Demnach war der Omnibus gegen 21.10 Uhr im Leihgesterner Weg in Fahrtrichtung Gießen unterwegs. Ein unbekanntes, entgegenkommendes Auto wendete unvermittelt vor dem Bus, dessen Fahrer so zum Ausweichen gezwungen war.

Dabei kam der Bus von der Straße ab und krachte mit der Seite gegen eine niedrige Mauer am Straßenrand. Zeitgleich floh der Fahrer oder die Fahrerin des zweitens Wagens von der Unfallstelle.

"Sechs der Fahrgäste im Alter zwischen 12 und 28 Jahren sowie der 53-jährige Busfahrer wurden verletzt", erklärte ein Sprecher.