Schrecklicher Unfall kostet Menschenleben: Auto überschlägt sich und erfasst 18-Jährigen

Bad Homburg - Ein schrecklicher Unfall hat ein Menschenleben gekostet. In Bad Homburg ist in der Nacht auf Samstag im Usinger Weg ein Fußgänger von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden.

Der vom Auto erfasste 18-Jährige hatte keine Überlebenschance. © Peter Knapp/dpa

Wie die Polizei am frühen Morgen mitteilte, hatte der Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache gegen 0.45 Uhr plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto krachte den Angaben zufolge gegen einen Bordstein und überschlug sich.

Dabei erfasste das Fahrzeug einen 18 Jahre alten Bekannten des Fahrers, der zu Fuß unterwegs war.

Der junge Mann erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass er diesen noch vor Ort erlag.