Unfall-Drama: Junge (10) erfasst Mutter (†39) mit Kleintransporter und verletzt sie tödlich

Landkreis Darmstadt-Dieburg - Im südhessischen Alsbach-Hähnlein hat ein zehnjähriger Junge auf dem Hof beim Rangieren mit einem Kleintransporter seine Mutter (†39) mit dem Fahrzeug erfasst.

Die 39-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass für sie jede Hilfe zu spät kam: Sie verstarb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Passiert ist der Unfall laut einem Sprecher der Polizei bereits am Dienstagnachmittag in der Wilhelm-Leuschner-Straße. Gegen 15.30 Uhr sollen sich demnach die Frau und ihr Sohn auf ihrem dort gelegenen Privatgrundstück befunden und Gartenarbeiten verrichtet haben.

Dazu sollte der im Hof geparkte Kleintransporter umgeparkt werden. Der Zehnjährige habe laut Polizei nun versucht, das Fahrzeug im Hof zu rangieren, wobei er die Kontrolle über den Transporter verlor.

Als die 39-Jährige daraufhin versucht habe, ihrem Sohn zu Hilfe zu eilen, habe sie das Fahrzeug erfasst und so schwer verletzt, dass sie noch vor Ort verstarb.