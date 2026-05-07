Zwei teils schwer Verletzte bei Frontalcrash in Wiesbaden

Wiesbaden - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Platter Straße (B417) in Wiesbaden wurde einer der beiden Fahrer schwer verletzt. Der andere Mann habe mittelschwere Verletzungen davongetragen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr .

Bei dem Frontalzusammenstoß hatte sich eines der Autos überschlagen und war auf dem Dach liegen geblieben. © 5VISION.NEWS

Aus noch ungeklärter Ursache war es am Donnerstag gegen 14.30 Uhr zu dem frontalen Crash gekommen, bei dem sich eines der beiden beteiligten Fahrzeuge überschlug und auf dem Dach liegen blieb, während das andere stark beschädigt am Straßenrand zum Stehen kam.

Bei der Ankunft der Feuerwehr hatte sich der schwer verletzte Fahrer des auf dem Dach liegenden Autos noch nicht aus dem Wagen befreien können, sagte der Sprecher. Feuerwehrleute bargen ihn daraufhin.

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden die Männer in Wiesbadener Kliniken transportiert.