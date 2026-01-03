Bus kracht gegen Haus: Fahrer muss von Feuerwehr befreit werden

Fulda - Schock für Hausbewohner in Fulda am Samstag: Ein Linienbus ist am Morgen gegen ein Einfamilienhaus gerollt.

In Fulda ist ein Bus gegen ein Haus gerollt. © Fuldamedia

Der Busfahrer hatte laut Polizeiangaben gegen 9.15 Uhr vermutlich wegen eines medizinischen Notfalls plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Dieses rollte daraufhin zunächst rund 30 Meter über eine Wiese und kollidierte schlussendlich mit dem Gebäude im Gerloser Weg in Fulda-Niesig.

Glück im Unglück: Zum Zeitpunkt des spektakulären Unfalls befanden sich keine Fahrgäste im Bus.