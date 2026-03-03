Flammeninferno bei Lkw-Brand auf der A49: Autobahn bis Freitag voll gesperrt!

Kassel - Nach einem Lkw-Unfall bleibt die Autobahn 49 zwischen Kassel und Gießen auf dem Teilstück zwischen Schwalmstadt und Neustadt voraussichtlich noch bis Freitagmorgen voll gesperrt.

Der Sattelzug brannte vollständig aus. Für die Ausbesserung der Straße muss die A49 voraussichtlich bis zum Freitag voll gesperrt bleiben. © Fuldamedia

Das hänge mit notwendigen Fräs- und Asphaltarbeiten infolge des Unfalls zusammen, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Der Verkehr werde umgeleitet.

Zuvor war ein 36-jähriger Lkw-Fahrer am Montagvormittag mit seinem Sattelzug aus noch ungeklärter Ursache zunächst rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Dabei sei das Fahrzeug in die Leitplanke gekracht, wodurch der Tank beschädigt worden sei.

Nach Angaben der Polizei sei der Wagen von dort nach links in die Mittelleitplanke geprallt und schließlich umgekippt. Aufgrund des zuvor beschädigten Tanks habe der Lkw dann Feuer gefangen und sei vollständig ausgebrannt.