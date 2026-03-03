Flammeninferno bei Lkw-Brand auf der A49: Autobahn bis Freitag voll gesperrt!
Von Ina Welter
Kassel - Nach einem Lkw-Unfall bleibt die Autobahn 49 zwischen Kassel und Gießen auf dem Teilstück zwischen Schwalmstadt und Neustadt voraussichtlich noch bis Freitagmorgen voll gesperrt.
Das hänge mit notwendigen Fräs- und Asphaltarbeiten infolge des Unfalls zusammen, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Der Verkehr werde umgeleitet.
Zuvor war ein 36-jähriger Lkw-Fahrer am Montagvormittag mit seinem Sattelzug aus noch ungeklärter Ursache zunächst rechts von der Fahrbahn abgekommen.
Dabei sei das Fahrzeug in die Leitplanke gekracht, wodurch der Tank beschädigt worden sei.
Nach Angaben der Polizei sei der Wagen von dort nach links in die Mittelleitplanke geprallt und schließlich umgekippt. Aufgrund des zuvor beschädigten Tanks habe der Lkw dann Feuer gefangen und sei vollständig ausgebrannt.
Schätzungen zufolge belaufe sich der Schaden an dem Sattelzug auf rund 70.000 Euro, der Schaden am Anhänger liege bei 30.000 Euro.
Auch der an der Fahrbahn entstandene Schaden liege im Bereich mehrerer hunderttausend Euro, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Verletzt wurde zum Glück niemand.
Titelfoto: Fuldamedia