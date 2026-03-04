Tödlicher Unfall: Für Hyundai-Fahrer (†60) kommt jede Hilfe zu spät

Lahn-Dill-Kreis/Rittershausen - Ein Hyundai krachte in die Straßenböschung der L1571 in Mittelhessen , für den 60-jährigen Fahrer kam jede Hilfe zu spät!

Tödlicher Unfall auf der L1571 bei Rittershausen: Sanitäter waren rasch zur Stelle, doch einem 60-jährigen Autofahrer war nicht mehr zu helfen. (Symbolbild) © Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa

Der tragische Crash ereignete sich am Dienstagmorgen bei dem Dorf Rittershausen im Lahn-Dill-Kreis, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war der 60-Jährige gegen 6.35 Uhr mit dem Auto aus Rittershausen kommend in Richtung Netphen-Hainchen in Nordrhein-Westfalen unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über den Wagen verlor: Der Hyundai kam nach links von der Landstraße ab und donnerte in die Böschung.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort, doch die Sanitäter konnten nichts mehr ausrichten: "Der 60 Jahre alte Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen", erklärte ein Sprecher.

Der Mann starb so schnell, dass ein bereits angeforderter Rettungshubschrauber seinen Anflug abbrach.