Tödlicher Unfall: Für Hyundai-Fahrer (†60) kommt jede Hilfe zu spät
Lahn-Dill-Kreis/Rittershausen - Ein Hyundai krachte in die Straßenböschung der L1571 in Mittelhessen, für den 60-jährigen Fahrer kam jede Hilfe zu spät!
Der tragische Crash ereignete sich am Dienstagmorgen bei dem Dorf Rittershausen im Lahn-Dill-Kreis, wie die Polizei mitteilte.
Demnach war der 60-Jährige gegen 6.35 Uhr mit dem Auto aus Rittershausen kommend in Richtung Netphen-Hainchen in Nordrhein-Westfalen unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über den Wagen verlor: Der Hyundai kam nach links von der Landstraße ab und donnerte in die Böschung.
Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort, doch die Sanitäter konnten nichts mehr ausrichten: "Der 60 Jahre alte Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen", erklärte ein Sprecher.
Der Mann starb so schnell, dass ein bereits angeforderter Rettungshubschrauber seinen Anflug abbrach.
Die L1571 bei Rittershausen wurde infolge des Crashs für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zu dem tödlichen Unfall dauern an.
Titelfoto: Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa