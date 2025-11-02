Vollsperrung auf A3: Hier müssen Autofahrer heute einen Umweg in Kauf nehmen

Offenbach am Main - Autofahrer aufgepasst: Die A3 ist seit Sonntagnacht (1 Uhr) im Bereich des Offenbacher Kreuzes in Richtung Köln voll gesperrt. Die Sperrung gilt laut dem Planungs- und Bauunternehmen Deges bis Montagfrüh.

Ein Teil der A3 ist am Sonntag gesperrt. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa

Ab 2 Uhr soll die Strecke dann wieder freigegeben sein. Wichtig: Betroffen von den Arbeiten ist auch die direkte Parallelfahrbahn in dieser Fahrtrichtung.

Ebenfalls nicht befahrbar sind während dieser Zeit die Auffahrt von der A661 aus Richtung Egelsbach auf die A3 nach Köln sowie außerdem die Ausfahrt von der A3 aus Würzburg kommend auf die A661 Richtung Süden beziehungsweise Egelsbach.

Der Grund für die notwendige Sperrung sind Brückenbauarbeiten. So wird eine Behelfsbrücke eingehoben, welche während der Errichtung des neuen Kreuzungsbauwerks genutzt werden soll.

Der Verkehr auf der A3 wird über die A661 Richtung Oberursel und weiter über das Bad Homburger Kreuz auf die A5 zum Frankfurter Kreuz umgeleitet.