Großrazzia mit 560 Einsatzkräften gegen Sozialbetrüger: 29 Festnahmen

Wiesbaden/Hessen - Bei hessenweiten Durchsuchungen im Kampf gegen Betrügereien mit Sozialleistungen hat die Polizei 29 Haftbefehle vollstreckt.

Rund 560 Einsatzkräfte waren an den hessenweiten Durchsuchungen beteiligt. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Zudem seien 76 Strafanzeigen erstattet und mehr als 200 Ordnungswidrigkeiten erfasst worden, teilte das Innenministerium in Wiesbaden mit.

Am Dienstag hatten 560 Mitarbeiter von Strafverfolgungsbehörden, kommunalen Gewerbe- und Ordnungsämtern, der Steuerfahndung sowie von Jobcentern landesweit Geschäfte und Wohnungen durchsucht.

Insgesamt seien 230 Objekte im Visier der Fahnder gewesen, wie das Ministerium bilanzierte. Es wurden demnach Vermögenswerte von über 850.000 Euro gesichert.

"Dieser Aktionstag gegen Sozialkriminalität ist der Anfang einer umfassenden Strategie, Sozialbetrügern in Hessen den Kampf anzusagen", erklärte Innenminister Roman Poseck (55, CDU). "Wir dürfen uns als Staat gerade in diesem Bereich nicht auf der Nase herumtanzen lassen."