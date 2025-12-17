Großrazzia mit 560 Einsatzkräften gegen Sozialbetrüger: 29 Festnahmen
Von Andrea Löbbecke
Wiesbaden/Hessen - Bei hessenweiten Durchsuchungen im Kampf gegen Betrügereien mit Sozialleistungen hat die Polizei 29 Haftbefehle vollstreckt.
Zudem seien 76 Strafanzeigen erstattet und mehr als 200 Ordnungswidrigkeiten erfasst worden, teilte das Innenministerium in Wiesbaden mit.
Am Dienstag hatten 560 Mitarbeiter von Strafverfolgungsbehörden, kommunalen Gewerbe- und Ordnungsämtern, der Steuerfahndung sowie von Jobcentern landesweit Geschäfte und Wohnungen durchsucht.
Insgesamt seien 230 Objekte im Visier der Fahnder gewesen, wie das Ministerium bilanzierte. Es wurden demnach Vermögenswerte von über 850.000 Euro gesichert.
"Dieser Aktionstag gegen Sozialkriminalität ist der Anfang einer umfassenden Strategie, Sozialbetrügern in Hessen den Kampf anzusagen", erklärte Innenminister Roman Poseck (55, CDU). "Wir dürfen uns als Staat gerade in diesem Bereich nicht auf der Nase herumtanzen lassen."
Strafanzeigen von Schwarzarbeit bis Geldwäsche
Im Zusammenhang mit den Strafanzeigen reichen die Vorwürfe von Sozialleistungsbetrug, Schwarzarbeit und Scheinselbstständigkeit bis hin zu Geldwäsche, wie das Ministerium ergänzte.
"Zudem wurden Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz festgestellt", heißt es weiter.
Weiterer Schwerpunkt des Aktionstages seien Kontrollen in der Raser- und Poserszene gewesen. Fünf von 26 kontrollierten Fahrzeugen seien sichergestellt worden.
