Rot missachtet und Kinderwagen mit Baby erfasst: Polizei sucht Autofahrer

Kassel - Bei der Suche nach einem Mann, der am vergangenen Montagmittag in Kassel mit seinem Auto einen Kinderwagen erfasst hat, sucht die Polizei nun mögliche Zeugen des Vorfalls.

Zum Glück blieben sowohl die Mutter als auch ihr einjähriger Sohn unverletzt. (Symbolfoto) © 123RF/nd3000

Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Allerdings erlitten die 32-jährige Mutter, die den Kinderwagen geschoben hatte, und ihr kleiner, ein Jahr alter Sohn einen Schock.

Passiert ist das Ganze gegen 11.50 Uhr in der Holländischen Straße an der Ecke zur Wiener Straße.

Hier war die Frau mit ihrem Sohn im Kinderwagen unterwegs, als sie an der dortigen und zu diesem Zeitpunkt für sie Grün anzeigenden Fußgängerampel die Straße überqueren wollte.

In diesem Moment kam das stadtauswärts fahrende Auto an, das vermutlich über Rot gefahren war. Der Wagen erfasste den Kinderwagen, der dadurch umfiel.

Das unverletzt gebliebene Baby hatte sich dabei so erschrocken, dass es heftig zu weinen begann.