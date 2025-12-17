Rot missachtet und Kinderwagen mit Baby erfasst: Polizei sucht Autofahrer
Kassel - Bei der Suche nach einem Mann, der am vergangenen Montagmittag in Kassel mit seinem Auto einen Kinderwagen erfasst hat, sucht die Polizei nun mögliche Zeugen des Vorfalls.
Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Allerdings erlitten die 32-jährige Mutter, die den Kinderwagen geschoben hatte, und ihr kleiner, ein Jahr alter Sohn einen Schock.
Passiert ist das Ganze gegen 11.50 Uhr in der Holländischen Straße an der Ecke zur Wiener Straße.
Hier war die Frau mit ihrem Sohn im Kinderwagen unterwegs, als sie an der dortigen und zu diesem Zeitpunkt für sie Grün anzeigenden Fußgängerampel die Straße überqueren wollte.
In diesem Moment kam das stadtauswärts fahrende Auto an, das vermutlich über Rot gefahren war. Der Wagen erfasste den Kinderwagen, der dadurch umfiel.
Das unverletzt gebliebene Baby hatte sich dabei so erschrocken, dass es heftig zu weinen begann.
Autofahrer entschuldigte sich, dann fuhr er einfach weiter
Daraufhin sei der Fahrer des Wagens ausgestiegen und habe sich bei der 32-Jährigen entschuldigt. Nachdem er dann festgestellt habe, dass niemand zu Schaden gekommen ist, sei er ins Auto gestiegen und weitergefahren.
Jetzt sucht die Polizei nach dem Mann. Sein Auto sei schwarz gewesen und neben dem Fahrer habe noch eine Beifahrerin gesessen, hatte die 32-Jährige angegeben. Nähere Angaben hatte die unter Schock stehende Frau zunächst nicht machen können.
Weitere Hinweise nehmen jetzt die Beamten der zuständigen Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei unter der Rufnummer 0561/9100 entgegen.
