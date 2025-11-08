Vollsperrung der A3 am Offenbacher Kreuz für 24 Stunden

Offenbach am Main - Die viel befahrene A3 wird von Samstagnachmittag an in Südhessen am Offenbacher Kreuz wegen Bauarbeiten in Richtung Süden voll gesperrt.

Vollsperrung der A3 in Richtung Süden für 24 Stunden: Autofahrer müssen sich auf Behinderungen einstellen und mehr Zeit einplanen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Auch die Auffahrt von der A661 auf die A3 sowie die Ausfahrt von der A3 auf die A661 werden nicht befahrbar sein, wie die "Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH Deges" mitteilte.

Die Sperrung dauert von Samstag 17 Uhr bis Sonntag 17 Uhr. Grund ist der Einhub der zweiten Behelfsbrücke der A661 über die A3. Sie kommt während der Bauarbeiten für die neue Kreuzung zum Einsatz.

Bis voraussichtlich Montag, 5 Uhr, ist auch die Verbindungsrampe der A661 von Darmstadt auf die A3 in Richtung Köln gesperrt. Grund sind Asphaltarbeiten für die künftige Verkehrsführung im Offenbacher Kreuz.

Der Verkehr wird an beiden Baustellen weiträumig umgeleitet. Autofahrer sollten daher mehr Zeit einplanen, um ans Ziel zu kommen.