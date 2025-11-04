Autofahrer aufgepasst: Wieder Sperrungen am Offenbacher Kreuz

Offenbach am Main - Autofahrer aufgepasst! Die viel befahrene A3 (Köln-Würzburg) wird am kommenden Wochenende am Offenbacher Kreuz in Richtung Süden voll gesperrt.

Die A3 wird erneut gesperrt. (Symbolfoto) © Sina Schuldt/dpa

Die Auffahrt von der A661 (Oberursel-Offenbach) auf die A3 sowie die Ausfahrt von der A3 auf die A661 werden nicht befahrbar sein, wie die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH Deges mitteilte. Die Sperrung dauert entsprechend von Samstag 17 Uhr bis Sonntag 17 Uhr.

Grund ist der Einhub der zweiten Behelfsbrücke der A661 über die A3. Sie kommt während der Bauarbeiten für die neue Kreuzung zum Einsatz.

Bereits in der Nacht auf Freitag (1 Uhr) wird die Verbindungsrampe der A661 von Darmstadt auf die A3 in Richtung Köln voll gesperrt. Diese Behinderung dauert bis Montag um 5 Uhr.

Grund sind Asphaltarbeiten für die künftige Verkehrsführung im Offenbacher Kreuz.