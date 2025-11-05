Engpässe! In Hessen mangelt es an Pflegefamilien

Kassel - Engpässe bei den Pflegefamilien in Hessen : Jugendämter melden jede Woche neue Anfragen, doch nicht alle Kinder können vermittelt werden.

Pflegefamilien werden dringend gesucht. (Symbolfoto) © Marcel Kusch/dpa

"Es gibt einen Mangel", sagte Rahma Ataie vom St. Elisabeth-Verein in Marburg, der Pflegefamilien in Hessen und angrenzenden Bundesländern betreut.

"Wir erhalten wöchentlich bis zu zehn Anfragen von Jugendämtern aus Hessen und darüber hinaus", berichtete der Fachbereichsleiter Pflegefamilien. "Wir können diese Kinder nicht alle auf die Familien, die uns noch zur Verfügung stehen, verteilen."

Auch die Kommunen berichten teils von Engpässen.

"Es gibt Bereiche, in denen wir relativ gut aufgestellt sind. Einen Mangel gibt es aber auf jeden Fall bei den Bereitschaftspflegefamilien in der Stadt Kassel", so Sabine Scherer, Fachbereichsleiterin Jugend des Landkreises Kassel. "Wir brauchen dringend Familien, die Säuglinge und Kleinkinder aufnehmen."