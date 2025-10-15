Waren es Schüsse? Knallgeräusche sorgen für einen Polizeieinsatz

Von Jan Höfling

Darmstadt - Mehrere laute Knallgeräusche haben in Darmstadt für Aufregung gesorgt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. (Symbolbild)  © Friso Gentsch/dpa

Wie das Polizeipräsidium Südhessen am Mittwoch mitteilte, wurden die Beamten aufgrund von "nicht genau zuzuordnenden Geräuschen" im Bereich der Jacobistraße gegen 20 Uhr am Montag alarmiert.

Vor Ort konnten Beschädigungen an einem Auto festgestellt werden. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Schäden und den Knallgeräuschen gibt, ist bislang unklar und Teil der Ermittlungen.

Den Angaben zufolge ist nicht auszuschließen, dass die wahrgenommenen Geräusche durch einen Schusswaffengebrauch entstanden sein könnten.

Gesucht werden derzeit Zeugen, denen die Geräusche oder auch verdächtige Personen im Bereich der Jacobistraße aufgefallen sind. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 061519690 bei den Ermittlern zu melden.

