Waren es Schüsse? Knallgeräusche sorgen für einen Polizeieinsatz

Darmstadt - Mehrere laute Knallgeräusche haben in Darmstadt für Aufregung gesorgt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Wie das Polizeipräsidium Südhessen am Mittwoch mitteilte, wurden die Beamten aufgrund von "nicht genau zuzuordnenden Geräuschen" im Bereich der Jacobistraße gegen 20 Uhr am Montag alarmiert.

Vor Ort konnten Beschädigungen an einem Auto festgestellt werden. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Schäden und den Knallgeräuschen gibt, ist bislang unklar und Teil der Ermittlungen.

Den Angaben zufolge ist nicht auszuschließen, dass die wahrgenommenen Geräusche durch einen Schusswaffengebrauch entstanden sein könnten.