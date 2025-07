Wo die Staugefahr in Hessen zum Ferienstart am größten ist

Frankfurt am Main - Nach Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen starten am Freitag auch Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland in die Sommerferien und die schulfreie Zeit. Doch mit Ferienbeginn ist meist auch die Staugefahr groß: Der ADAC Hessen-Thüringen erwartet volle Autobahnen auch in Hessen.