Zwei Vermisste in Osthessen tot aufgefunden: Jetzt ermittelt die Polizei wegen Gewalttat

Nach dem Leichenfund fanden am Montag am Fundort sowie in einem Haus in Wildeck umfangreiche Maßnahmen zur Spurensicherung statt. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Die beiden Leichen waren im Rahmen der Suchaktion nach den Vermissten am Montag gegen 12.30 Uhr in einem Waldgebiet beim Wildecker Ortsteil Richelsdorf entdeckt worden.

Wie die Polizei und die zuständige Staatsanwaltschaft in Fulda nun mitteilten, werde jetzt wegen des Anfangsverdachts eines Tötungsdelikts ermittelt.

Darüber hinaus seien die Umstände und Hintergründe des Geschehens noch weitgehend unklar.

Es hätten in diesem Zusammenhang umfangreiche Maßnahmen zur Spurensicherung am Fundort der Leichen sowie in einem Wohnhaus in Wildeck stattgefunden.