01.07.2026 12:10 Wochenlange Sanierung am Gambacher Kreuz: So umfahrt Ihr die Sperrungen auf A5 und A45

Vom 1 Juli bis zum 5. August werden die A5 und die A45 am Gambacher Kreuz in mehreren Abschnitten saniert. So könnt Ihr die Sperrungen unfahren.

Von Nina Gross

Münzenberg - Autofahrer auf den A5 und 45 müssen ab dem 1. Juli am Gambacher Kreuz im Wetteraukreis deutlich mehr Zeit einplanen.

Die Bauarbeiten am Gambacher Kreuz dauern voraussichtlich vom 1. Juni bis zum 4. August. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa Wegen einer mehrwöchigen Sanierung werden wichtige Verbindungsrampen nacheinander voll gesperrt, wie die Niederlassung West der Autobahn GmbH mitteilte. Wer das Autobahnkreuz passieren muss, sollte demnach auf die ausgeschilderten Bedarfsumleitungen ausweichen. Abhängig von Fahrtrichtung und Zeitraum müssen sich Autofahrer demnach auf verschiedene Ausweichrouten einstellen.

Von der A5 kommend auf die A45 Richtung Hanau

Wer auf der A5 in Fahrtrichtung Kassel auf die A45 in Richtung Hanau wechseln will, steht vom 1. bis zum 12. Juli vor einer gesperrten Rampe. Die Umleitung U21 führt ab der Anschlussstelle Butzbach über Landstraßen zur Anschlussstelle Münzenberg. Auf der A45 selbst würden die beiden Fahrstreifen in Richtung Hanau verengt, hieß es.

Von der A45 kommend auf die A5 Richtung Kassel

Vom 15. bis zum 26. Juli wird der Abschnitt von der A45 in Fahrtrichtung Dortmund auf die A5 Richtung Kassel gesperrt. Die Umleitung U97 bringt die Autofahrer den Angaben zufolge ab der Anschlussstelle Münzenberg über Landstraßen zur Anschlussstelle Butzbach. Von dort geht es zurück auf die A5. Die beiden Fahrstreifen auf der A45 in Fahrtrichtung Dortmund würden ebenfalls verengt, so die Autobahn GmbH.

In drei zeitlichen Abschnitten finden die Bauarbeiten auf der A5 und der A45 statt. (Symbolbild) © Robet Michael/dpa

Von der A45 kommend auf die A5 in Richtung Basel