200.000 Euro Schaden bei Feuer in Lost-Place-Klinik: Polizei sucht Jugendliche

Bad Soden-Salmünster - In dem Gebäude der seit einem Jahr leerstehenden und mittlerweile als sogenannter "Lost Place" beliebten früheren Klinik St. Marien in Bad Soden-Salmünster (Main-Kinzig-Kreis) hat es am Samstagabend gebrannt.

Die Feuerwehr war mehrere Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. © 5VISION.NEWS

Dabei ist Sachschaden in Höhe von 200.000 Euro entstanden. Die Polizei vermutet Brandstiftung. Im Fokus der Ermittlungen stehen zwei Jugendliche, die kurz vor dem Ausbruch des Feuers in der Nähe der Klinik gesehen worden waren.

Wie ein Sprecher am Mittwochmorgen sagte, waren Polizei und Feuerwehr gegen 20 Uhr über den Brand informiert worden. Zunächst habe es geheißen, im Bereich des Gebäudes brenne ein Rollstuhl.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte allerdings fest, dass ein größeres Feuer in der Klinik ausgebrochen war. Mehrere Stunden hätten die Löscharbeiten angedauert.