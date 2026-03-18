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Zwei Männer in Raunheimer Bistro erschossen: Lokal-Betreiber unter den Todesopfern

Schreckliche Tat in einem Lokal in Raunheim nahe dem Frankfurter Flughafen: In der Nacht auf Dienstag sind in dem Bistro zwei Menschen erschossen worden.

Von Jan Höfling

Raunheim - Schreckliche Tat in einem Lokal in Raunheim nahe dem Frankfurter Flughafen: In der Nacht auf Dienstag sind in der Frankfurter Straße zwei Menschen durch Schüsse tödlich verletzt worden.

Leichen werden abtransportiert. Am frühen Dienstagmorgen sind zwei Männer in einem Lokal in Raunheim erschossen worden.
Leichen werden abtransportiert. Am frühen Dienstagmorgen sind zwei Männer in einem Lokal in Raunheim erschossen worden.  © Andreas Arnold/dpa

Nach ersten Erkenntnissen soll eine bewaffnete Person gegen 3.45 Uhr das Bistro, das sich im Erdgeschoss eines zweistöckigen Hauses befindet, betreten und kurz darauf geschossen haben.

Bei den Opfern handelt es sich laut Polizei um den 62 Jahre alten Betreiber des Lokals sowie um einen 34 Jahre alter Mann. Beide verstarben trotz aller Bemühungen der alarmierten Retter noch vor Ort.

Ein großer Polizeieinsatz war die Folge, Straßen wurden für den Verkehr komplett abgesperrt.

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Betroffen von den Maßnahmen waren laut Polizei in beide Richtungen jeweils die Mainzer Straße, die Frankfurter Straße sowie die Kelsterbacher Straße.

Der Täter flüchtete nach den Schüssen, eine von der Polizei eingeleitete Fahndung, an der unter anderem auch ein Hubschrauber beteiligt war, blieb am Dienstag ohne Erfolg.

Ermittler der Spurensicherung, bekleidet mit Schutzanzügen und Masken, sicherten Spuren und fertigten Fotos an.

Am Tatort werden Spuren gesichert. Die Maßnahmen dauerten auch am Nachmittag noch an.
Am Tatort werden Spuren gesichert. Die Maßnahmen dauerten auch am Nachmittag noch an.  © 5VISION.NEWS
Warum sich am frühen Morgen Menschen in dem Lokal befanden, muss noch ermittelt werden.
Warum sich am frühen Morgen Menschen in dem Lokal befanden, muss noch ermittelt werden.  © Andreas Arnold/dpa
Die Polizei ermittelt vor Ort und fahndet nach dem flüchtigen Täter.
Die Polizei ermittelt vor Ort und fahndet nach dem flüchtigen Täter.  © 5VISION.NEWS

Tötungsdelikt in Raunheim: Täter weiter flüchtig, Fahndung der Polizei läuft auf Hochtouren

Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Auch die Frage, warum so früh am Morgen bereits Menschen in dem Bistro zugegen waren, muss den Beamten zufolge erst noch geklärt werden. Aber: Das Lokal soll allerdings bis 5 Uhr geöffnet haben.

Auf Nachfrage, ob es möglicherweise auch einen direkten Zusammenhang zwischen der Örtlichkeit der Tat und dem Täter gebe, erklärte ein Sprecher der Polizei, dass dies erst "die weiteren Ermittlungen zeigen" müssten. Die Behörden bitten Zeugen, sich zu melden. Für Hinweise zu der Tat oder dem Täter kann das Hinweisportal im Netz genutzt werden.

Erstmeldung: 7.18 Uhr, zuletzt aktualisiert: 16.51 Uhr

Titelfoto: Andreas Arnold/dpa

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