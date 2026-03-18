Zwei Männer in Raunheimer Bistro erschossen: Lokal-Betreiber unter den Todesopfern

Raunheim - Schreckliche Tat in einem Lokal in Raunheim nahe dem Frankfurter Flughafen: In der Nacht auf Dienstag sind in der Frankfurter Straße zwei Menschen durch Schüsse tödlich verletzt worden.

Leichen werden abtransportiert. Am frühen Dienstagmorgen sind zwei Männer in einem Lokal in Raunheim erschossen worden. © Andreas Arnold/dpa

Nach ersten Erkenntnissen soll eine bewaffnete Person gegen 3.45 Uhr das Bistro, das sich im Erdgeschoss eines zweistöckigen Hauses befindet, betreten und kurz darauf geschossen haben.

Bei den Opfern handelt es sich laut Polizei um den 62 Jahre alten Betreiber des Lokals sowie um einen 34 Jahre alter Mann. Beide verstarben trotz aller Bemühungen der alarmierten Retter noch vor Ort.

Ein großer Polizeieinsatz war die Folge, Straßen wurden für den Verkehr komplett abgesperrt.

Betroffen von den Maßnahmen waren laut Polizei in beide Richtungen jeweils die Mainzer Straße, die Frankfurter Straße sowie die Kelsterbacher Straße.

Der Täter flüchtete nach den Schüssen, eine von der Polizei eingeleitete Fahndung, an der unter anderem auch ein Hubschrauber beteiligt war, blieb am Dienstag ohne Erfolg.

Ermittler der Spurensicherung, bekleidet mit Schutzanzügen und Masken, sicherten Spuren und fertigten Fotos an.