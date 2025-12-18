Heute vor 81 Jahren: Wie ein Taifun zur tödlichen Falle auf offener See wurde

Was in den letzten Jahrhunderten weltweit geschah, steht unter " heute vor ... Jahren ".

Heute vor 81 Jahren, am 18. Dezember 1944, befand sich die US Navy im westlichen Pazifik, als sich ein zunächst unscheinbares Tiefdruckgebiet rasch verstärkte und zu einem zerstörerischen Wirbelsturm wurde. Mitten im Pazifikkrieg traf die Flotte damit auf ein Naturereignis, das später als "Taifun Cobra" oder "Halseys Taifun" in die Geschichte einging.

Während des Taifuns 1944: Ein Öltanker versucht, in Betankungsposition zu gelangen. © Wikimedia Commons/US-Marine/Public domain

Nach dreitägigem Einsatz vor der Insel Mindoro zog Admiral Halsey die Task Force 38 zur Betankung vor der Küste Luzons zurück. Sie war Hauptstreitmacht der US Navy im Pazifikkrieg während des Zweiten Weltkrieges und sollte die Philippinen (Südostasien) zurückerobern.

Die Warnung eines herannahenden Taifuns traf erst um mehrere Stunden zeitverzögert bei Halsey ein. Versuche, die Schiffe (trotz Windstärke 8) zu betanken, scheiterten an gerissenen Treibstoffschläuchen und der unruhigen See.

Nach einer erneuten Kursänderung, um die Schiffe doch noch betanken zu können, gelangte die Flotte letztlich direkt in die Nähe des Sturms, der sich schnell verstärkte. Innerhalb kurzer Zeit entwickelte sich der Wirbelsturm zu einem Taifun mit extremen Orkanböen. Windgeschwindigkeiten erreichten bis zu etwa 260 Kilometer pro Stunde, die See türmte sich zu meterhohen Wasserwänden auf.

Am 18. Dezember 1944 gerieten zahlreiche Schiffe der Task Force 38 in die gewaltigen Wellen. Viele Zerstörer hatten niedrige Treibstoffstände, was ihre Stabilität reduzierte. Dadurch konnten sie ihre Position nur schwer halten. Die Maschinenräume liefen voll, Flugzeuge wurden von Flugdecks gefegt.

Auf einzelnen Zerstörern erreichte die Schlagseite bis zu 60 Grad - eine extreme Gefahr für die jeweiligen Besatzungen.