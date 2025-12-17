Heute vor 36 Jahren: Der gelbe Kult beginnt und ein TV-Phänomen wird geboren

Weitere spannende Ereignisse gibt's unter heute vor ... Jahren .

Heute vor 36 Jahren, am 17. Dezember 1989, lief in den USA die erste eigenständige Folge der "Simpsons". Sie legte den Grundstein für eine der erfolgreichsten und langlebigsten Serien der Fernsehgeschichte.

Am 17. Dezember 1989 startet die erste eigene Simpsons-Folge im US-Fernsehen. © 123RF / nicescene

Am 17. Dezember 1989 flimmerte die erste Episode einer Serie über die amerikanischen Bildschirme, deren Bedeutung damals wohl kaum jemand erahnte.

Die Folge trug den Namen "Simpsons Roasting on an Open Fire" ("Es weihnachtet schwer").

Zuvor waren Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie nur in kurzen Clips innerhalb der "Tracey Ullman Show" zu sehen. Der Sender Fox war jedoch davon überzeugt, dass die gelben Charaktere eine eigene Prime-Time-Serie verdient hätten.

Die Simpsons wuchsen in kürzester Zeit zu einem popkulturellen Schwergewicht heran. Ihr unverkennbarer Stil und Humor von ikonischen Sprüchen bis hin zu Parodien machen die Serie zu einem globalen Dauerbrenner.

Millionen Zuschauer begleiteten die Familie aus Springfield durch politische Scherze, schräge Alltagsdramen und gesellschaftliche Spiegelungen.

Über die Jahre wurde die Serien mehrfach für ihren "Blick in die Zukunft" gefeiert, da frühere Handlungen später scheinbar zu realen Ereignissen wurden - ein Running Gag, der ihre Kultstellung weiter verstärkte.

Heute gilt die erste eigenständige Folge der Simpsons als Startschuss für ein TV-Phänomen, das Generationen geprägt hat. Kaum eine andere animierte Serie hat Fernsehen und Kultur so nachhaltig verändert wie diese mit jener gelben Familie aus Springfield.