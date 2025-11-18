Heute vor 93 Jahren: Politische Entscheidung mit katastrophalem Ausmaß

Ein Dekret, das Millionen Tote forderte: 1932 leitete Stalins Politik die Hungersnot in der Ukraine (Holodomor) ein. ➤ Ursachen, Verlauf & Bedeutung.

Von Aline Neißner

Heute vor 93 Jahren, am 18. November 1932, nahm in der Ukraine eine Tragödie ihren Anfang. Mit den Beschlüssen Stalins begann die künstlich herbeigeführte Hungersnot, der Holodomor - eine Katastrophe, die Millionen Menschen das Leben kostete. Wichtige Ereignisse der Vergangenheit gibt es unter Heute vor ... Jahren.

Denkmal für die Opfer der Holodomor-Hungerkatastrophe in der Ukraine. © 123RF/wladyslawmus Dem Holodomor (ukrainisch: Tötung durch Hunger) vorangegangen waren drastische Veränderungen im soziopolitischen und wirtschaftlichen Bereich in den späten 1920er und frühen 1930er Jahren durch den damaligen Machthaber Josef Stalin (*1878, †1953). Sein Ziel: Die Sowjetunion, wozu damals auch die Ukraine gehörte, in eine industrielle Supermacht umzuwandeln. Stalins radikale Politik der Kollektivierung sah vor, die Landwirtschaft zwangsweise zu verstaatlichen, traditionelle Agrarstrukturen zu zerstören und den Bauern durch hohe Abgaben ihre Ernte zu entziehen. Da die Ukraine das wichtigste Getreideanbaugebiet der Sowjetunion war, traf die Kollektivierung sie besonders hart. Heute vor ... Jahren Heute vor 33 Jahren: Der Honecker-Prozess beginnt und endet unerwartet Der Widerstand ukrainischer Bauern und Bäuerinnen war groß, doch die sowjetische Führung reagierte mit Gewalt und Repressionen, und trotz Missernten wurden die Abgabequoten weiter erhöht.

Ein Erlass und seine Folgen

Eine neu erlassene Verordnung am 18. November 1932 durch das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU) verschärfte die Angriffe auf die Bevölkerung weiter. Es wurden sogenannte Naturalienstrafen eingeführt: Dörfer, die ihre Sollabgaben nicht erfüllten, verloren das Recht auf Handel und Versorgung. Viele Regionen wurden auf schwarze Listen gesetzt - sie wurden blockiert, ihre Bewohner und Bewohnerinnen vom Lebensmittelhandel ausgeschlossen. Diese Maßnahmen markierten den offiziellen Beginn der künstlich herbeigeführten Hungersnot. Anmerkung der Redaktion: In manchen Quellen wird der 28. November 1932 als Beschlussdatum angegeben.

Die Hungersnot greift um sich

In den folgenden Monaten, besonders im Winter 1932/33, verschlimmerte sich die Lage dramatisch. Getreide, Kartoffeln und Vieh wurden beschlagnahmt, selbst Saatgut und Haushaltsvorräte wurden weggenommen. Während die sowjetische Regierung weiter ukrainisches Getreide ins Ausland exportierte, um Devisen zu erhalten und die Industrialisierung voranzutreiben, starben ganze Dörfer aus. Die Hungersnot wurde nach außen hin verleugnet, angebotene Nahrungsmittel von diversen Hilfsorganisationen abgelehnt. Schätzungen zufolge erlagen 8 bis 9 Millionen Menschen in der Sowjetunion dem Hungertod. Es wird von drei bis fünf Millionen Toten allein in der Ukraine ausgegangen, die damit die höchsten Opferzahlen zu beklagen hat.

Holodomor: Kontroverse und Aufarbeitung