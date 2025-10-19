Heute vor 212 Jahren: Ein entscheidender Sieg in Leipzig

Am 19. Oktober 1813 endete die Völkerschlacht bei Leipzig. Was Du über diese Schlacht wissen solltest, liest Du auf TAG24.

Von Clara Danneberg

Heute vor 212 Jahren, am 19. Oktober 1813, endete die Völkerschlacht bei Leipzig. Ein bedeutender Sieg gegen Napoleon, der den Anfang vom Ende seiner Herrschaft in Deutschland markiert.

Weitere wichtige Ereignisse stehen übrigens unter: heute vor ... Jahren.

19. Oktober 1813: Ende der viertägigen Völkerschlacht bei Leipzig

Das Völkerschlachtdenkmal erinnert an die viertägige Völkerschlacht bei Leipzig.
Das Völkerschlachtdenkmal erinnert an die viertägige Völkerschlacht bei Leipzig.  © 123RF/wirestock

Die Völkerschlacht bei Leipzig, auch Schlacht von Leipzig genannt, dauerte vom 16. bis zum 19. Oktober 1813. Dabei besiegten die Truppen der Koalition von Russland, Preußen, Österreich und Schweden sowie kleineren Fürstentümern die von Frankreich und seinen Verbündeten unter Napoleon Bonaparte (*1769, †1821). Napoleons Niederlage stand bereits am 18. Oktober 1813 fest.

Die Völkerschlacht bei Leipzig war die entscheidende Schlacht der Befreiungskriege, der kriegerischen Auseinandersetzungen in Mitteleuropa von 1813 bis 1815. Die Schlacht war mit 600.000 Teilnehmern aus mehr als einem Dutzend Ländern die bis dahin wahrscheinlich größte der Weltgeschichte. Von den beteiligten Soldaten wurden etwa 92.000 getötet oder verwundet.

Nach dieser bedeutenden Niederlage zog sich Napoleon aus Deutschland zurück. In der Folge zerbrach der Rheinbund von 1806, das Militärbündnis deutscher Staaten mit Frankreich, wodurch Napoleon eine wichtige Stütze seiner Macht verlor.

Heute vor 61 Jahren gewann Martin Luther King Jr. den Friedensnobelpreis
Heute vor ... Jahren Heute vor 61 Jahren gewann Martin Luther King Jr. den Friedensnobelpreis

Die Völkerschlacht bei Leipzig war also der Beginn vom Ende der Herrschaft Napoleons in Deutschland.

Das 91 Meter hohe Völkerschlachtdenkmal wurde ab 1898 errichtet und zum einhundertsten Jahrestag 1913 fertiggestellt. Das Mahnmal befindet sich in der Nähe des Gebietes, wo die heftigsten Kämpfe stattfanden und die meisten Soldaten fielen. Es ist das höchste Denkmal Europas.

Heute vor 59 Jahren: Dieses Gebäude kostet noch immer Millionen Heute vor 59 Jahren: Dieses Gebäude kostet noch immer Millionen
Heute vor 58 Jahren: Vom Freiheitskämpfer zum Märtyrer Heute vor 58 Jahren: Vom Freiheitskämpfer zum Märtyrer
Heute vor 36 Jahren: 20 Dresdner schreiben Geschichte Heute vor 36 Jahren: 20 Dresdner schreiben Geschichte
Heute vor 63 Jahren: Startschuss für die größte Band jemals Heute vor 63 Jahren: Startschuss für die größte Band jemals

Die Leipziger nennen das Völkerschlachtdenkmal liebevoll "Völki". Das Denkmal, an dem auch Konzerte und andere Veranstaltungen stattfinden, ist bei Touristen und Stadtbewohnern gleichermaßen beliebt.

Titelfoto: 123RF/wirestock

Mehr zum Thema Heute vor ... Jahren: