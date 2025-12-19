Heute vor 9 Jahren: Ein Anschlag, der ganz Deutschland erschütterte

Heute vor 9 Jahren, am 19. Dezember 2016 ereignete sich der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Zwölf Menschen starben.

Heute vor neun Jahren, am 10. Dezember 2016, erschütterte ein schwerer Anschlag den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche. Ein Terrorist lenkte einen gestohlenen Lkw in eine Menschenmenge - zwölf Menschen starben, zahlreiche weitere wurden verletzt. Weitere geschichtsträchtige Ereignisse stehen unter heute vor ... Jahren.

Der Anschlag vom 19. Dezember 2016 erschütterte Berlin und ganz Deutschland. © Michael Kappeler/dpa An jenem Dezemberabend vom 19. Dezember 2016 war der Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche auf dem Breitscheidplatz gut besucht. Lichterketten leuchteten, Glühwein dampfte, Weihnachtsmusik ertönte. Kurz nach 20 Uhr dann die Katastrophe: Ein gestohlener Lkw rast in die Menge. Dieser Tag ging als einer der schwersten Terroranschläge in die jüngere deutsche Geschichte ein. Der Attentäter, ein islamistischer Gefährder, überfuhr auf seinem Weg über den Markt zwölf Menschen und verletzte viele weitere, einige von ihnen lebensgefährlich. Der eigentliche Fahrer des Lkw war bereits zuvor im Fahrzeug erschossen worden. Innerhalb weniger Sekunden verwandelte sich der Ort festlicher Vorfreude in einen Schauplatz des Entsetzens. Heute vor ... Jahren Heute vor 36 Jahren: Der gelbe Kult beginnt und ein TV-Phänomen wird geboren Der Täter konnte vorerst flüchten. Vier Tage später endete die internationale Fahndung in Italien, wo der Täter bei einer Polizeikontrolle erschossen wurde.

Folgen des Anschlags am Breitscheidplatz

Der Anschlag führte in ganz Deutschland zu tiefer Betroffenheit. Spontane Gedenkorte entstanden in zahlreichen Städten. Zugleich rückten Fragen nach Sicherheitsstrukturen, Behördenkompetenzen und dem Umgang mit bekannten Gefährdern in den Mittelpunkt des öffentlichen und politischen Diskurses. Die Folge waren weitreichende Reformen, darunter neue Regeln zur Überwachung potenziell gefährlicher Personen und verbesserte Informationswege zwischen Sicherheitsbehörden. An der Gedächtniskirche erinnert heute ein dauerhaftes Mahnmal an die Opfer, die Hinterbliebenen und die Überlebenden. Ein stiller Ort, der deutlich macht, wie ein einziger Moment das Leben vieler Menschen verändert hat.

Das Mahnmal am Breitscheidplatz erinnert an die beim Anschlag verstorbenen Menschen. © Christoph Soeder/dpa