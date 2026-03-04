100 Millionen Euro Umsatz? Krypto-App entlarvt mutmaßlichen Dealer

Ratingen - Dem in Ratingen bei Düsseldorf festgenommenen mutmaßlichen Kokain-Großdealer ist Krypto-Kommunikation zum Verhängnis geworden.

In seiner Luxusvilla in Ratingen wurde ein mutmaßlicher Kokain-Großdealer festgenommen. (Symbolbild) © Marius Becker/dpa

Der Verdacht gegen den 34-Jährigen habe sich bei der Auswertung der über den Dienst "Anom" abgewickelten Krypto-Kommunikation ergeben, sagte ein Sprecher der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft auf Anfrage.

Bei der "Anom"-Verschlüsselungs-App handelt es sich, im Gegensatz etwa zu EncroChat, um einen sogenannten Honigtopf der US-Bundespolizei FBI.

Der verschlüsselte Kommunikationsdienst ist vom FBI und der australischen Bundespolizei entwickelt und gezielt ins kriminelle Milieu eingeschleust worden.

Das FBI konnte die verschlüsselten Chat-Nachrichten mitlesen, auf diese Weise riesige Datenmengen sammeln und an deutsche sowie andere Behörden weitergeben.