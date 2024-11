15 Monate nach Mord an Rentner (†85): Ermittler schnappen dritten Tatverdächtigen!

Pulheim - Nach dem brutalen Mord eines 85-Jährigen in Pulheim (bei Köln) im September letzten Jahres haben Ermittler kürzlich einen weiteren Tatverdächtigen geschnappt.

Mehrere Einsatzkräfte der Polizei sicherten am 7. September 2023 den Tatort weiträumig ab. © Daniel Leberich

Knapp einen Monat nach TV-Ausstrahlung des Falls in der Sendung "Aktenzeichen XY" haben Zeugenhinweise laut Polizei dazu geführt, dass ein 26-Jähriger am 17. Oktober im Kosovo geschnappt werden konnte.

Der junge Mann soll maßgeblich an dem Überfall des verstorbenen Rentners beteiligt gewesen sein. Noch am heutigen Donnerstag soll er einem Haftrichter in Köln wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes vorgeführt werden.

Im Rahmen der intensiven Ermittlungen hatte die Polizei bereits am 15. September 2023 zwei Männer im Alter von 19 und 20 Jahren festgenommen.