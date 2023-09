Leiche von Rentner (85) in Keller bei Köln gefunden: Obduktion ergibt grausamen Verdacht

Pulheim – Nach dem grausigen Fund eines Toten in Pulheim bei Köln am gestrigen Donnerstag, wurde jetzt die Leiche obduziert.

Die Ermittler hatten am Tatort in Pulheim akribisch Spuren gesichert. © Daniel Leberich

Bei dem Toten handelt es sich um einen 85 Jahre alten Mann, der vor seinem Tod alleine in dem Einfamilienhaus in der Mozartstraße gelebt hatte, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am heutigen Freitagnachmittag mitteilten.

Demnach bestätigte die Obduktion den Verdacht, dass der Rentner einem Gewaltdelikt zum Opfer gefallen ist. "Ermittler gehen aktuell Hinweisen auf einen Einbruch in das Haus des Verstorbenen nach", hieß es weiter.

Eine Mordkommission hat die weiteren Ermittlungen zum Tatgeschehen und etwaigen Hintergründen aufgenommen.

Angehörige hatten am Donnerstag gegen 14.30 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem eine Nachbarin und ein Mitarbeiter des Pflegedienstes den Rentner am Vormittag nicht erreicht hatten.

Die Einsatzkräfte fanden den Bewohner daraufhin leblos im Keller seines Hauses.

Die Nachbarin hatte den 85-Jährigen zuletzt am vergangenen Mittwoch (6. September) gegen 15 Uhr lebend gesehen.