Greenpeace sorgt für Tempolimit: Verkehrsschilder an Autobahnen einfach überklebt

Aachen - Aktivistinnen und Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace haben Verkehrsschilder an Autobahnen überklebt, um ihrer Forderung nach einem generellen Tempolimit Nachdruck zu verleihen.

Auf der A4 bei Aachen überklebten Greenpeace-Aktivisten die Richtgeschwindigkeit von 130 km/h mit einem Tempo-100-Aufkleber. © Benjamin Westhoff/dpa

Am Morgen kletterten mehrere Personen zu einer Stelle der A4 bei Aachen und brachten einen 100-km/h-Aufkleber dort an, wo zuvor nur die Zahl 130 als Richtgeschwindigkeit gestanden hatte. Man habe dies auch an den anderen 25 Autobahn-Grenzübergängen gemacht, hieß es weiter.

Aus Sicht der Umweltschutzorganisation ist ein generelles Tempolimit von 100 Kilometern pro Stunde auf den deutschen Autobahnen überfällig.

"Die Bundesregierung blockiert eine kostenlose supereffektive Maßnahme, um Sprit zu sparen, das Klima zu schützen und die Straßen sicherer zu machen", sagte Greenpeace-Mobilitätsexpertin Marissa Reiserer. "Daher haben Aktivistinnen das selbst in die Hand genommen und Tempo 100 eingeführt."

Die Aktion sei ein Signal gewesen, um endlich unabhängiger vom Öl zu werden. "Wer in der fossilen Krise auf fossile Scheinlösungen wie den Tankrabatt setzt, vertagt die Bewältigung des Problems, statt es anzugehen."

Als die Aktivistinnen den Aufkleber am Aachener Grenzübergang Vetschau anbrachten, lief der in den Morgenstunden nicht allzu dichte Verkehr auf der Autobahn ganz normal weiter, wie ein dpa-Reporter berichtete.