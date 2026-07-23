Raubüberfall auf Bankfiliale! Mann tot, 20-Jähriger festgenommen

Regensburg - Ein Mann ist bei einem Raubüberfall auf eine Bankfiliale im Regensburger Westen am Donnerstag mit einem Messer tödlich verletzt worden. Der mutmaßliche Täter konnte inzwischen durch Spezialkräfte festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen 20 Jahre alten Deutschen.

Die Polizei ist mit zahlreichen Kräften im Einsatz. © Vifogra MEDIA / Reporter-Team Moller-Schuh

befundenDie Polizei war mit einem Großaufgebot im Rennweg im Einsatz. Der Bereich wurde großräumig abgesperrt. Zunächst wurde eine Geiselnahme befürchtet.

Der männliche Täter betrat nach Polizeiangaben gegen 14.50 Uhr mit einem Messer bewaffnet die Filiale in Regensburg/Prüfening.

Zwei Menschen wurden zwischenzeitlich aus dem Gebäude durch Spezialkräfte gerettet. Ob sich noch weitere Personen in dem Gebäude aufgehalten hatten und ob sie sich in der Gewalt des Täters befanden hatten, blieb zunächst unklar.

Die Polizei durchsuchte nach dem Zugriff durch die Spezialkräfte die Räume nach weiteren Personen. Dann nahm die Spurensicherung ihre Arbeit auf.

"Wir gehen aktuell von einem Einzeltäter aus", sagte die Sprecherin. Ermittelt werde wegen eines Tötungsdelikts und eines Raubüberfalls.