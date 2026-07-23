Raubüberfall auf Bankfiliale! Mann tot, 20-Jähriger festgenommen
Regensburg - Ein Mann ist bei einem Raubüberfall auf eine Bankfiliale im Regensburger Westen am Donnerstag mit einem Messer tödlich verletzt worden. Der mutmaßliche Täter konnte inzwischen durch Spezialkräfte festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen 20 Jahre alten Deutschen.
befundenDie Polizei war mit einem Großaufgebot im Rennweg im Einsatz. Der Bereich wurde großräumig abgesperrt. Zunächst wurde eine Geiselnahme befürchtet.
Der männliche Täter betrat nach Polizeiangaben gegen 14.50 Uhr mit einem Messer bewaffnet die Filiale in Regensburg/Prüfening.
Zwei Menschen wurden zwischenzeitlich aus dem Gebäude durch Spezialkräfte gerettet. Ob sich noch weitere Personen in dem Gebäude aufgehalten hatten und ob sie sich in der Gewalt des Täters befanden hatten, blieb zunächst unklar.
Die Polizei durchsuchte nach dem Zugriff durch die Spezialkräfte die Räume nach weiteren Personen. Dann nahm die Spurensicherung ihre Arbeit auf.
"Wir gehen aktuell von einem Einzeltäter aus", sagte die Sprecherin. Ermittelt werde wegen eines Tötungsdelikts und eines Raubüberfalls.
Bilder vom Polizeieinsatz im Rennweg in Regensburg
Spezialkräfte und Hubschrauber: Großeinsatz in Regensburg
Einsatzkräfte hatten zunächst Blickkontakt zu dem lebensbedrohlich verletzten Opfer. Es wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo es notoperiert werden sollte. Dort erlag der Mann seinen Verletzungen. Ob es sich um einen Kunden oder einen Mitarbeiter der Bank handelte, blieb zunächst unklar.
Ein Großaufgebot an Einsatzkräften, darunter Spezialkräfte und ein Hubschrauber, waren im Einsatz. Erst gegen 18 Uhr führten Spezialkräfte den Verdächtigen aus dem Gebäude. Er blieb unverletzt.
Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln jetzt zu den Hintergründen.
Originalmeldung von 16.18 Uhr, zuletzt aktualisiert 18.04 Uhr.
Titelfoto: Armin Weigel/dpa