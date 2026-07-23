Raubüberfall auf Bankfiliale! Mann tot, 20-Jähriger festgenommen

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In der Stromerstraße in Regensburg läuft wegen einer Geiselnahme in einer Bankfiliale ein Großeinsatz der Polizei.

Von Benedikt Zinsmeister

Regensburg - Ein Mann ist bei einem Raubüberfall auf eine Bankfiliale im Regensburger Westen am Donnerstag mit einem Messer tödlich verletzt worden. Der mutmaßliche Täter konnte inzwischen durch Spezialkräfte festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen 20 Jahre alten Deutschen.

Die Polizei ist mit zahlreichen Kräften im Einsatz.
Die Polizei ist mit zahlreichen Kräften im Einsatz.  © Vifogra MEDIA / Reporter-Team Moller-Schuh

befundenDie Polizei war mit einem Großaufgebot im Rennweg im Einsatz. Der Bereich wurde großräumig abgesperrt. Zunächst wurde eine Geiselnahme befürchtet. 

Der männliche Täter betrat nach Polizeiangaben gegen 14.50 Uhr mit einem Messer bewaffnet die Filiale in Regensburg/Prüfening.

Zwei Menschen wurden zwischenzeitlich aus dem Gebäude durch Spezialkräfte gerettet. Ob sich noch weitere Personen in dem Gebäude aufgehalten hatten und ob sie sich in der Gewalt des Täters befanden hatten, blieb zunächst unklar.

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Die Polizei durchsuchte nach dem Zugriff durch die Spezialkräfte die Räume nach weiteren Personen. Dann nahm die Spurensicherung ihre Arbeit auf.

"Wir gehen aktuell von einem Einzeltäter aus", sagte die Sprecherin. Ermittelt werde wegen eines Tötungsdelikts und eines Raubüberfalls.

Bilder vom Polizeieinsatz im Rennweg in Regensburg

Der Tatverdächtige wird in einem weißen Anzug abgeführt.
Der Tatverdächtige wird in einem weißen Anzug abgeführt.  © Armin Weigel/dpa
Auch zur psychosozialen Notversorgung waren geschulte Kräfte vor Ort.
Auch zur psychosozialen Notversorgung waren geschulte Kräfte vor Ort.  © Armin Weigel/dpa
Bei einer Messerattacke in einer Bank in Regensburg ist ein Mann tödlich verletzt worden.
Bei einer Messerattacke in einer Bank in Regensburg ist ein Mann tödlich verletzt worden.  © RGB Medienwerkstatt/dpa
In Regensburg ist es in einer Bankfiliale zu einer Geiselnahme gekommen.
In Regensburg ist es in einer Bankfiliale zu einer Geiselnahme gekommen.  © Moller-Schuh/Vifogra MEDIA/dpa
Spezialkräfte sind vor Ort.
Spezialkräfte sind vor Ort.  © Vifogra MEDIA / Reporter-Team Moller-Schuh
Der Tatverdächtige befindet sich laut Polizei noch im Gebäude.
Der Tatverdächtige befindet sich laut Polizei noch im Gebäude.  © André Baumgarten/Mittelbayerische Zeitung/dpa

Spezialkräfte und Hubschrauber: Großeinsatz in Regensburg

Einsatzkräfte hatten zunächst Blickkontakt zu dem lebensbedrohlich verletzten Opfer. Es wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo es notoperiert werden sollte. Dort erlag der Mann seinen Verletzungen. Ob es sich um einen Kunden oder einen Mitarbeiter der Bank handelte, blieb zunächst unklar.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften, darunter Spezialkräfte und ein Hubschrauber, waren im Einsatz. Erst gegen 18 Uhr führten Spezialkräfte den Verdächtigen aus dem Gebäude. Er blieb unverletzt.

Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln jetzt zu den Hintergründen.

Originalmeldung von 16.18 Uhr, zuletzt aktualisiert 18.04 Uhr.

Titelfoto: Armin Weigel/dpa

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