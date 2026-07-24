Ladendieb verprügelt? Chemnitzer Polizisten kassieren Bewährungsstrafe

Chemnitz - Die Vorwürfe gegen zwei Chemnitzer Polizeibeamte (27, 34) waren heftig: Die beiden sollen einen renitenten Ladendieb im Einsatz brutal niedergeschlagen haben. Eigentlich sollte am Freitag am Amtsgericht Chemnitz verhandelt werden. Jedoch wurde der Fall nun im Schnellverfahren beendet.

Der Vorfall soll sich in der Douglas-Filiale in der Galerie Roter Turm ereignet haben. © Kristin Schmidt

Der Vorfall ereignete sich am 18. März 2025: Ein Ladendieb soll gegen 19 Uhr in der Douglas-Filiale in der Galerie Roter Turm im Zentrum von Chemnitz sein Unwesen getrieben haben. Nachdem ein Ladendetektiv den Litauer angesprochen hatte, soll dieser ihn mit Pfefferspray attackiert haben. Daraufhin wurde die Polizei verständigt.

Als die Beamten eintrafen, habe der Mann noch ruhig dagesessen. Daraufhin soll einer der Beamten den Langfinger am Hals gepackt und beide sollen auf ihn eingeschlagen haben. Dafür mussten sich die Beamten wegen Körperverletzung im Amt verantworten.

Der Termin für den Prozess wurde jedoch kurzfristig aufgehoben. Gegen die beiden Polizisten erging jeweils ein Strafbefehl wegen Körperverletzung in Höhe von neun Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung.