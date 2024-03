An inneren Verletzungen gestorben: Neue Anschuldigungen gegen Polizei im Todesfall Jürgen Rose

Luke Harrow (v.l.n.r.) und Nadine Saaed, Mitbegründer des Recherche Zentrums mit Iris Rose, Witwe des Verstorbenen, und deren Tochter Diane bei einer Pressekonferenz in Berlin. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Man sei zu dem Ergebnis gekommen, dass ihn mindestens vier Polizisten der Nachtschicht körperlich misshandelt hätten, sagte Nadine Saeed vom Recherche Zentrum bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Eine 40-seitige Anzeige wegen Mordes sei am Donnerstag beim Generalbundesanwalt eingereicht worden. Die Polizei Dessau wollte sich auf Anfrage zu den Vorwürfen nicht äußern.



Rose war am 8. Dezember 1997 an schweren inneren Verletzungen gestorben, nachdem man ihn hilflos unweit des Polizeireviers vor einem Hauseingang gefunden hatte.

Tags zuvor hatte er sich wegen Alkohol am Steuer in Polizeigewahrsam befunden. Der Tod sei bis heute nicht aufgeklärt worden, so das Recherche Zentrum.

Zuletzt seien die Ermittlungen 2014 ergebnislos eingestellt worden.