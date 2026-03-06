Prozess um illegale Zigarettenfabrik: Acht Männer erhalten Bewährung

Düsseldorf - Rund ein Jahr nach der Entdeckung einer illegalen Zigarettenfabrik in Düsseldorf sind acht Produktionshelfer vor dem dortigen Landgericht zu Bewährungsstrafen zwischen 22 und 24 Monaten verurteilt worden.

Bei der Razzia in Düsseldorf wurden rund 25 Millionen gefälschte Zigaretten und 15 Tonnen Tabak sichergestellt. (Symbolfoto) © Martin Höke/dpa

Damit folgte die Kammer den Anträgen des Staatsanwalts und der Verteidiger. Sie hatten mit Verweis auf den geringen Anteil der Schuld bewährungsfähige Strafen für ihre Mandanten gefordert.

Die Männer im Alter zwischen 22 und 40 Jahren waren als Arbeiter und jeweils nur für einige Wochen an der illegalen Zigarettenproduktion beteiligt. Zum Prozessauftakt hatten sie die Vorwürfe umfassend eingeräumt.

Nach eigener Aussage wussten die Männer, "dass das illegal war, was in der Halle passiert". Die Angeklagten berichteten, dass sie zunächst dachten, sie würden in Warschau arbeiten.

Sie waren in Belarus angeworben worden, versprochen wurde demnach ein Monatslohn von 2000 bis 5000 Euro.