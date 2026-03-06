Prozess um illegale Zigarettenfabrik: Acht Männer erhalten Bewährung
Von Martin Höke
Düsseldorf - Rund ein Jahr nach der Entdeckung einer illegalen Zigarettenfabrik in Düsseldorf sind acht Produktionshelfer vor dem dortigen Landgericht zu Bewährungsstrafen zwischen 22 und 24 Monaten verurteilt worden.
Damit folgte die Kammer den Anträgen des Staatsanwalts und der Verteidiger. Sie hatten mit Verweis auf den geringen Anteil der Schuld bewährungsfähige Strafen für ihre Mandanten gefordert.
Die Männer im Alter zwischen 22 und 40 Jahren waren als Arbeiter und jeweils nur für einige Wochen an der illegalen Zigarettenproduktion beteiligt. Zum Prozessauftakt hatten sie die Vorwürfe umfassend eingeräumt.
Nach eigener Aussage wussten die Männer, "dass das illegal war, was in der Halle passiert". Die Angeklagten berichteten, dass sie zunächst dachten, sie würden in Warschau arbeiten.
Sie waren in Belarus angeworben worden, versprochen wurde demnach ein Monatslohn von 2000 bis 5000 Euro.
Zoll deckt komplette Zigarettenfabrik auf
Bei der Razzia im März 2025 waren 25 Millionen gefälschte Markenzigaretten und 15 Tonnen Tabak sichergestellt worden. Allein beim Verkauf der fertigen Zigaretten wäre laut Anklage ein Steuerschaden von sechs Millionen Euro entstanden.
Auslöser des Verfahrens war ein Tipp der italienischen Polizei. Darin hieß es, ein polnischer Lkw mit 111 Kisten Rohtabak sei auf dem Weg von Italien nach Deutschland. Als der besagte Laster dann in Düsseldorf-Lierenfeld hielt und dort einen Teil der Ladung ablieferte, startete das Zollfahndungsamt eine groß angelegte Observation.
In der Folge wurden die Produktionshalle sowie das dortige Kommen und Gehen rund um die Uhr überwacht, Telefone abgehört und E-Mails mitgelesen.
In der Halle gab es laut Staatsanwaltschaft eine komplette Produktionsstraße, inklusive Tabakschneide- und Trocknungsmaschine, Stromgeneratoren und Abluftanlagen. Außerdem gab es Unterkünfte für die Arbeiter.
Der Prozess gegen die vier mutmaßlichen Organisatoren der Zigarettenproduktion läuft noch. Ihnen wird bandenmäßige Steuerhinterziehung vorgeworfen.
