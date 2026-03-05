Zehn Jahre später: Erster deutscher Prozess zu "Panama Papers" gestartet

Köln - Am Landgericht Köln hat ein wichtiger Prozess infolge der Veröffentlichung der sogenannten " Panama Papers " begonnen.

Der 56-jährige Schweizer gesteht Mitschuld bei Steuertricks über Offshore-Firmen. © Marco Rauch/dpa

Angeklagt ist ein 56-jähriger Schweizer, der auch im Kölner Raum vielen Menschen dabei geholfen haben soll, Steuern zu hinterziehen. Er gestand seine Mitschuld und gab an, diese zu bedauern.

Laut Anklage geht es um 13 Millionen Euro, der Tatzeitraum liegt zwischen 2002 und 2019. Für den Prozess sind sieben Verhandlungstage angesetzt, am Donnerstag wird er fortgesetzt.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem in der Schweiz wohnenden Angeklagten die Bildung krimineller Vereinigungen und Beihilfe zur Steuerhinterziehung in zwei Fällen vor.

Er soll gemeinsam mit weiteren gesondert Verfolgten Mitglied einer Firmengruppe gewesen sein, die gegen Bezahlung weltweit sogenannte Offshore-Gesellschaften mit Sitz in Panama oder anderen als "Steueroasen" bekannten Staaten an Privatpersonen vermittelt hat.

Es handelt sich um den ersten Prozess vor einem deutschen Gericht gegen einen der mutmaßlich zentralen Akteure in dem Komplex, wie mehrere Medien berichteten.