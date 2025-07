Kängurus im Tierpark geköpft: Staatsanwaltschaft hat grausigen Verdacht

Solingen - Kurz vor Ostern wurden im Tierpark Fauna in Solingen zwei Känguru-Weibchen tot und ohne Kopf im Gehege aufgefunden. Bisher wurde ein Fuchs für die Bluttat verantwortlich gemacht, doch es war wohl ein grausamer Mensch.

Im Känguru-Gehege des Tierparks fällt der Weg zurück zur Normalität nach einem grausamen Vorfall nicht leicht. © Tierpark Fauna Solingen

"Noch immer haben wir nicht ganz verkraftet, was wir in der Woche vor Ostern

erleben mussten", teilte der Tierpark auf seiner Website mit.

Am 15. April fanden Pfleger die erste kopflose Känguru-Leiche, am 17. April die nächste. Im Beutel der ersten enthaupteten Känguru-Mama befand sich zudem ein kleines Jungtier, dass zwar zunächst überlebte, ohne Mutter jedoch zwei Wochen später in einer Auffangstation zugrunde ging.

Der Tierpark verschärfte daraufhin die Sicherheit, überwachte das Gehege rund um die Uhr und einige Mitarbeiter übernachteten zwischenzeitlich sogar vor Ort.

Das bisherige Ermittlungsergebnis: "Fakt ist, dass es Spuren eines oder mehrerer Füchse an den toten Tieren gab – trotzdem sind wir immer noch nicht sicher und das bildet in unseren Köpfen Szenarien ab, die wir uns eigentlich nicht vorstellen möchten."

Doch genau ein solch schlimmes Szenario dürfte sich dort abgespielt haben, wie die Staatsanwaltschaft Wuppertal nach weiterführenden Untersuchungen durch eine Tierschutzexpertin am Dienstag mitteilte.