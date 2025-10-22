Aufruf vom Justizminister: Hetze gegen Medienschaffende anzeigen

München - Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (54) hat die Medien aufgerufen, strafbaren Hass gegen Medienschaffende stets anzuzeigen.

Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (54) stand am Mittwoch bei den "Münchner Medientagen" auf der Bühne. © Malin Wunderlich/dpa

Die bayerische Initiative "Justiz und Medien – konsequent gegen Hass" ist dafür um ein weiteres Jahr verlängert worden.

Der CSU-Politiker und der Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM), Thorsten Schmiege (51), unterzeichneten die Vereinbarung auf den Münchner Medientagen.

Eisenreich sagte: "Ich rate allen Betroffenen: Zeigen Sie strafbaren Hass an. Niemand muss Beleidigungen oder Bedrohungen dulden." Schmiege sagte: "Meinungsfreiheit heißt nicht Beleidigungsfreiheit."

Der Minister sprach von einer sehr erfolgreichen Kooperation. Durch die Initiative können sich von strafbarer "Hatespeech" betroffene Medienschaffende in einem Online-Verfahren mit einer Prüfbitte oder Anzeige direkt an die Justiz wenden.

Dies biete Betroffenen den BLM-Angaben zufolge ein einfaches Verfahren für die Meldung von Hassnachrichten.