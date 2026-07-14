Betrug mit Angelurlauben in Norwegen: Hausdurchsuchungen in Sachsen und Niedersachsen

Sachsen/Niedersachsen - Für ein in Dresden ansässiges norwegisches Reisebüro vertrieben fünf Männer aus Sachsen und Niedersachsen Angelreisen in das Land der Fjorde. Mit einigen Kniffen sollen sie dadurch mehr als eine Million Euro Schaden verursacht haben. Jetzt folgten mehrere Durchsuchungen.

Unter dem Deckmantel, Angelreisen nach Norwegen zu vertreiben, verursachten die fünf Männer einen Schaden in Millionenhöhe. (Symbolfoto) © 123RF/janajanina

Laut einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dresden erfolgte der Zugriff am heutigen Dienstagvormittag. Das Landeskriminalamt Sachsen durchsuchte dabei zwei Einheiten in Dresden und Königsbrück, das LKA aus Niedersachsen drei weitere in Stuhr, Winsen und Delmenhorst.

Dabei wurden die fünf Wohnungen der vier beschuldigten Deutschen (45, 52, 54 und 54) und eines beschuldigten Norwegers (56) durchsucht. Auch vier Firmenobjekte wurden durch die Ermittler einmal auf links gedreht.

Gegen die fünf Männer wird unterdessen wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Betrugs ermittelt.

Sie sollen seit Januar 2015, ausgehend von einem Reisebüro in Dresden, Angelreisen nach Norwegen an Kunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz verkauft haben. Der zuvor geschlossene Handelsvertretervertrag befugte die Männer zwar dazu, für die norwegische Gesellschaft den Vertrag abzuschließen, jedoch nicht dazu, die Gelder der zahlenden Kunden zu vereinnahmen.

Die Beschuldigten sollen Rechnungen manipuliert und so Gelder in ihre eigene Tasche umgeleitet haben.