Tierischer Rechtsstreit: Dresdner will mit Raubkatzen handeln

Dresden/Bautzen - Weil er gewerbsmäßig mit Raubkatzen handeln will, klagt ein Dresdner gegen die sächsische Landeshauptstadt vor dem Oberverwaltungsgericht in Bautzen (OVG). Der Kläger Leonid G. hat sich nach Informationen auf seinen Profilen in sozialen Netzwerken in der Vergangenheit in Artenschutzprojekten für Wildkatzen engagiert. Zudem hat er regelmäßig Inhalte geteilt, die sich positiv zur Haltung von Raubkatzen im Zirkus aussprechen.

Der Dresdner Leonid G. möchte in Zukunft mit Raubkatzen handeln - und zieht deshalb vor Gericht. (Symbolfoto) © Martin Schutt/dpa

Nach Angaben eines Sprechers des Oberverwaltungsgerichts hatte er bereits erfolglos vor dem Verwaltungsgericht Dresden geklagt, nachdem ein Antrag zum Handel mit den exotischen Tieren bereits 2019 von der Landeshauptstadt Dresden abgelehnt worden war. Seinen Raubtierhandel will der Dresdner auch über den Kreis Paderborn in Nordrhein-Westfalen abwickeln.

In einem ähnlichen Rechtsstreit vor dem Verwaltungsgericht im ostwestfälischen Minden hatte er dabei im vergangenen Jahr einen Teilerfolg erstritten, nachdem auch die dortigen Behörden ihm das zunächst untersagt hatten, so der Sprecher des OVG. So habe er zumindest eine Teilerlaubnis für den Handel mit Geparden erhalten.

Medienberichten zufolge soll Leonid G. vor dem Mindener Gericht dargelegt haben, dass er Käufer und Verkäufer der Tiere über soziale Netzwerke aneinander vermitteln und zur vorübergehenden Unterbringung der Raubkatzen unter anderem einen Tierpark in Delbrück nutzen will.

Auf eine schriftliche Anfrage hat der Dresdner nicht reagiert. Das Bautzner Oberverwaltungsgericht rechnet nicht mit einer schnellen Entscheidung in der Sache, da es sich nicht um ein alltägliches Verfahren handle.