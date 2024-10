45.000 Euro verloren: Rentner von Bitcoin-Betrügern abgezockt

Erfurt - Ein 71-Jähriger aus Erfurt hat mehrere Zehntausend Euro an Trickbetrüger verloren.

Die Täter forderten weiteres Geld von dem Senior (71), dadurch kam er dem Betrug auf die Schliche. (Symbolfoto) © Markus Scholz/dpa

Die Täter hatten den Senior über ein soziales Netzwerk für Geschäftskontakte angeschrieben, teilte die Polizei mit.

Kurz darauf verlagerten die Gauner die Unterhaltung zu einem Messenger-Dienst. Dort überredeten sie den Rentner zu einer vermeintlichen Investition in Bitcoins. Der 71-Jährige folgte den Worten der Unbekannten und legte insgesamt 45.000 Euro in die Kryptowährung an.

Als er sich in der Folge den versprochenen Gewinn auszahlen lassen wollte, forderten die Täter weitere 53.000 Euro. An dieser Stelle wurde dem Rentner klar, dass er auf Betrüger hereingefallen war.